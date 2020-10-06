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توك شو

طلقني بسبب مرضه النادر.. زوجة الفنان أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما: محبش يتقِّل عليا..فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:29 ص
أحمد زاهر وزوجته
أحمد زاهر وزوجته
محمود محسن
أكدت هدى زاهر، زوجة أحمد زاهر،" قبل زواجي من أحمد زاهر؛ كان لدي علم به من خلال مسلسل "الرجل الآخر"، وكنت أشاهده كممثل، وكنت أتابعه باستمرار، معلقة "خلال العرض الخاص، دخلت وسلمت عليه ومش مصدقة ومنبهرة".

وأضافت زاهر خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة أنه بعد ذلك بسنة تزوجنا، بعد أن كانت هناك ارتباطات كثيرة، وفسخ للخطوبة خلال تلك الفترة.

وتابعت زوجة الفنان أحمد زاهر أن زوجها قد أصيب بمرض نادر وزاد وزنه بشكل كبير ووصل إلى 185 كيلو؛  بسبب فيروس نادر وكانت والدتي تدعمنى وانا ادعمه، ولكن حالته النفسية سيئة، وكان عمرى 21 سنة وقت مرض زوجي.

وأشارت زاهر إلى أن  زوجها أحمد زاهر حاول معها بالكلام انه سينفصل عنها لأنه كان لا يرغب فى أن يتسبب لها بأى ضيق، وحدث الانفصال بالفعل، وطلقني؛ كي أخرج من حياته.

وقالت زوجة الفنان أحمد زاهر أنني كنت غير مستوعبة بأن زوجها انفصل عنها ولم تخرج من الغرفة لمدة 3 أيام، حتى جاء اليوم الثالث، تواجدت فى المستشفى، واعتذر لي عن ما قام به. 
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