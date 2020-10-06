أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يبدأ التحرك لوقف قرار اللجنة الأولمبية.. وناصر ماهر يكشف حقيقة توقيعه لـ بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء، 6 أكتوبر 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاء أبرزها كالتالي:









كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أول رد فعل رسمي له؛ عقب قرار اللجنه الأولمبية بـ إيقافه لمدة 4 سنوات.







أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الجدل بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين فريقه والزمالك ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر على ملعب الإسماعيلية وانتهت بفوز الأبيض 2 /1 وصعوده لدور الثمانية.







وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لوم وعتاب لـ رؤساء مجالس إدارات ‏الأندية المصرية.‏







وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر المجيد.







أكد كيفين جونسون، المدرب العام لفريق الكرة بالأهلي الجديد، سعادته بتواجده ضمن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وتدريب القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.







أكد شريف العريان، السكرتير العام للجنة الأولمبية، أن قرار اللجنة لا يخص نادي الزمالك وليس من شأنه التأثير على نادي الزمالك ولكنه ضد شخص واحد فقط وهو مرتضى منصور.







