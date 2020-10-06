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رياضة

ناصر ماهر يحسم الجدل بشأن توقيعه لـ بيراميدز والرحيل عن الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:45 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف ناصر ماهر نجم فريق الأهلي المعار لـ سموحة عن موقفه من العودة لفريقه أو الرحيل لـ فريق آخر في ظل تردد أنباء عن قرب انضمامه لـ فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وأكد ناصر ماهر في تصريحات لـ قناة " أون تايم سبورت " أن الأهلي هو فريقه وخياره الاول، ومن الصعب ان ينضم لاي فريق مصري اخر، مشيرا إلى ان خياره الثاني سيكون الاحتراف .

وأضاف ناصر ماهر أنه في حال قرر الاهلي تجديد اعارته في سموحة فسيكون الافضل بالنسبه له الاحتراف خاصه في ظل تلقيه عرض من  ناسيونال ماديرا البرتغالي مشيرا الى ان الازمة هي المقابل المادي وهو ما يعيق رحيله للفريق البرتغالي

وكان  الإعلامي عمر ربيع ياسين، قال إن مسئولي نادي بيراميدز طلبوا من النادي الأهلي، الحصول علي خدمات الثنائي أحمد الشيخ ومحمد شريف؛ من أجل الموافقة على رحيل رجب بكار إلى النادى الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي يرغب في انتداب رجب بكار في فترة الانتقالات المقبلة من أجل تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوى محمد هاني؛ بعد انتهاء عقد أحمد فتحي ورحيله نهاية الموسم إلى بيراميدز.

وقال ربيع ياسين، إن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء المعار إلي نادي سموحة وقع علي عقود انتقاله إلي نادى بيراميدز تمهيدًا للرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة. 
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