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أخبار البلد

حدث ليلا.. كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من تدهور حالة ترامب.. إخلاء سبيل بسمة مصطفى.. إحالة قاتلة زوجها في القليوبية للمفتي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
محمد جمال دسوقي
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

حذر كبير أطباء البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، من إمكانية تعرض حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتكاسة؛ نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العديد من الجرائم في حق العلم والطب؛ منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحتى عودته إلى البيت الأبيض، فجر اليوم، قادما من مستشفى والتر ريد العسكري. 

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن أول رد فعل رسمي له؛ عقب قرار اللجنه الأولمبية بـ إيقافه لمدة 4 سنوات.

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الآداب جامعة القاهرة عن عقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة الإسبانية وآدابها ( برنامج الماجستير – برنامج الدكتوراه) ، للعام الجامعي الجديد 2020-2021، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7-10-2020 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالقسم .

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهمة «بسمة مصطفى» بعد استجوابها فيما هو منسوبٌ إليها من اتهامات، واستئنافِ التحقيقات في الواقعة.

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التحية والإجلال لكل معلمات ومعلمي مصر؛ في اليوم العالمي للمعلمين، مؤكدا أنه حان الوقت لتقدير المعلم المصري.

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، اليوم الثلاثاء، أن متظاهرين سيطروا على مبنى محافظة بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.

وحرر متظاهرون، الرئيس السابق لقرغيزستان ألمازبيك أتامباييف، من سجنه في بيشكيك، حيث تم إلقاء القبض عليه العام الماضي بتهم الفساد. 

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات المهمة، أهمها ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إلى طوكيو لحضور اجتماع مع نظرائه من اليابان واستراليا والهند.

أحالت محكمة جنايات بنها أوراق آية شحاتة قاتلة زوجها بشبين القناطر إلى فضيلة مفتي الجمهورية للتصديق على إعدامها لإدانتها بقتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمعاونة ابنة خالتها القاصر، وقررت المحكمة تحديد جلسة، اليوم الثالث من دور الانعقاد لشهر نوفمبر المقبل؛ للنطق بالحكم على المتهمة وشريكتها.
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