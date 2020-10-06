AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من إمكانية تدهور حالة ترامب

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
شريف سيد
حذر كبير أطباء البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، من إمكانية تعرض حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتكاسة؛ نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقال فاوتشي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أنا لم أتابع حالة الرئيس الأمريكي، إلا أن المشكلة تكمن في أنه لا يزال مبكرًا الحكم على حالته، ولا يخفى على أحد، أنه إذا نظرت إلى المسار السريري للأشخاص المصابين، عندما تكون من الـ 5 إلى الـ 8 أيام الأولى للإصابة؛ يمكن أن يحدث انعكاس في الحالة".

واضاف: "من غير المحتمل أن يحدث ذلك، لكن يجب على أطباء ترامب، أن يكونوا على علم بذلك". 

وعن حالة الرئيس الأمريكي، قال: "لن يخرج من البيت الأبيض لعدة أيام، لكنه بالتأكيد يبدو جيدًا جدًا، أعني أنك لست بحاجة لي لأخبرك بذلك، رأيت الطريقة التي خرج بها من المروحية". 

وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تخطيطه للمشاركة في المناظرة الثانية في ميامي، مع منافسه في السباق الرئاسي ، جو بايدن، عقب خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري إلى البيت الأبيض. 

وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صعوبة في التنفس وإرهاق شديد.. هل حالة الرئيس الأمريكي خطرة؟

وصول المروحية الرئاسية لنقل ترامب إلى البيت الأبيض

ترامب يغادر مستشفى والتر ريد متوجها إلى البيت الأبيض

لحظة مغادرة ترامب لمستشفى والتر ريد عائدا إلى البيت الأبيض

يتحدى كورونا.. ترامب ينزع الكمامة ويلقي التحية العسكرية من البيت الأبيض

أول تعليق من ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض

ترشيحاتنا

تعرف على فوائد الكرفس لمرضى السكر

جريمة شنيعة.. بريطاني يقطع رأس والدته ويضعه في الفريزر

الصحة تعلن بدء حركة تكليف الصيادلة

أحمد زاهر: بكيت عندما تم عرض مشهد تركي للطفلة في مسلسل البرنس.. فيديو

لحظة مغادرة ترامب لمستشفى والتر ريد عائدا إلى البيت الأبيض

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور