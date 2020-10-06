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رشا مجدي عن أبو العينين: مكتبه مفتوح ودايما وسط أهالي الجيزة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين، له معزة خاصة عند أهالي وأبناء محافظة الجيزة، وإنهم يشعرون دائما بأنه واحد منهم، وأن أهالي الجيزة يوجهون رسائل حب وتأييد للنائب محمد أبو العينين.

وأكدت الإعلامية رشا مجدى، أن النائب محمد أبو العينين يخوض الانتخابات البرلمانية تحت شعار "معا من أجل مصر"، مستقلا على المقعد الفردي رقم 10- رمز المدفع، لافتة إلى ان النائب ورجل الصناعة الوطنى محمد أبو العينين شعار حملته الانتخابية " معًا لأجل مصر" لأنه آمن ويؤمن بدوره الوطنى ومسئولية خدمة المجتمع والمواطنين ودعم توجهات وسياسة الدولة المصرية.

وأضافت "رشا مجدي" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "الشارع الجيزاوي مقلوب بسبب مبادرات وحملات الرجل الوطني محمد أبو العينين، وده مش جديد على رجل الصناعة محمد أبو العينين لأنه بيسخر وقته ومجهوده كله للمواطن الجيزاوي لأنه واحد منهم".

وتابعت: "محمد أبو العينين يفخر بأنه واحد من أبناء الجيزة"، منوهة أن النائب محمد أبو العينين دائما مكتبه مفتوح سواء كان داخل او خارج البرلمان، ودائم التواجد وسط ابناء الجيزة، من أجل خدمتهم.

وأوضحت أن أهالي الجيزة واعين تماما وعلى يقين تام أن النائب أبو العينين يقوم بخدمتهم وحريص عليهم من حبه لهم ليس لمصلحة ما، وأن هذه الخدمة لان مواطنى الجيزة يستحقون حياة أفضل.

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