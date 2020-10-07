لنسف الكرش والأرداف.. رجيم مجرب يحول جسمك لماكينة حرق.. وصفات تخسيس مجربة لنحت قوامك وأطعمة تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

لنحت قوامك.. إليك رجيم سريع لنسف الكرش والأرداف
مجربة ومضمونة.. وصفات تخسيس لإنقاص الوزن
إنقاص الوزن وحرق الدهون.. أطعمة تحول جسمك لماكينة حرق دهون
إذا كنتِ ممن يبحثون عن الرشاقة باستمرار وتريدين الوصول إلى الوزن المطلوب إليك رجيم مثالي لتحويل جسمك لماكينة حرق دهون وحيل سريعة مجربة ومضمونة للتخلص من الوزن الزائد ومشروب خارقة وسهلة التحضير من مطبخك لنسف الكرش .
رجيم سريع لنحت قوامك
لإنقاص الوزن ونسف الكرش يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائي التالي لـ حرق الدهون في 7 أيام، إليك خطة الرجيم يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتى .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
أطعمة خارقة لإنقاص الوزن
بجانب الرجيم السابق إليك مجموعه أطعمة تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون ونسف الكرش بسرعة بالإضافة إلى فائدتها في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع برايت سايد
1.التين
مليء بالألياف الغذائية. يساعد تضمين التين الطازج في النظام الغذائي على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما قد يساعد في الحفاظ على وزن الجسم والتخلص من الوزن الزائد وتدفق الدم السليم في الجسم. يساعد التين الطازج أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
2. جوز الهند
تساعد الفاكهة على استقرار مستوى الجلوكوز ولها تأثيرات مضادة لمرض السكر.
3. الجوافة
تقول الدراسات أن الثمار يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن المناسب من خلال تنظيم مستويات الكوليسترول والسكر في الجسم.
4. الكيوي
يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. عند تناولها ، تمنحنا الفاكهة الشعور بالامتلاء وتمنعنا من تناول الأطعمة غير الصالحية التي تزيد من الوزن
5. الرمان
قد تساعد العناصر الغذائية الأساسية في الرمان مثل مضادات الأكسدة والأنثوسيانين والعفص في تقليل السمنة ومستويات الكوليسترول. تمنع الفاكهة أيضًا نمو الخلايا السرطانية.
6. الموز
يمكن أن يساعد الموز في الحفاظ على محيط الخصر المثالي. غني بالكربوهيدرات وقليل السعرات الحرارية. إلى جانب ذلك ، فإن تناول موزة واحدة يعطي الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع.
مشروبات تحول جسمك لماكينة حرق
بجانب الأطعمة والرجيم السابق إليك وصفات تخسيس مضمونة وسريعة للتخلص من الوزن الزائد ، وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون والتخلص من الكرش
إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعة جدا لنسف الكرش والأرداف:
مشروب القرفة والليمون
ماذا تحتاجين
1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود
كيف تطبقين الوصفة
ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبي الأناناس المخلوط في كوب وأضيفي مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود، ويقلب جيدًا.
إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعة جدا لنسف الكرش والأرداف:
وصفة مشروب القهوة والشيكولاته
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن
كيف تطبقين الوصفة
ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.