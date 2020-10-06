حان الوقت لمعرفة الحقيقة.. رسالة أبو العينين للبرلمانيين الأوروبيين.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب، إن الشارع المصري تغير كثيرا بعد ثورة 25 يناير، موضحا أنها عندما انحرفت عن مسارها الطبيعي توقف المصريون قليلا للالتزام بقرار تصحيح المسار، وايد النائب محمد أبو العينين هذا القرار ودعمه.





وأضاف محمد أبو العينين، خلال مؤتمر أعضاء البرلمان الأوروبي، أن ثورة 30 يونيو التي قامت بحمايتها القوات المسلحة المصرية هي التي احترمت الإرادة الشعبية.





وأشار"أبو العينين"، إلي أن إرادة الشعب المصري قالت كلمتها للعالم أجمع بكل وضوح عن طريق نتائج الانتخابات بالقبول والموافقة، والتي كانت لأول مرة تصل إلي 98.1% بعدد ناخبين يصل إلي أكثر من 20 مليون ناخب.





وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب، أن الخطوات التالية تؤكد حقيقة الأمور في أن المصريين ماضون في تحقيق الديمقراطية التي يفخر بها كل مصري.





وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب، أن هناك مخططات تحيط مصر لهدم الدولة وهناك من يسعى ويمول تلك المخططات، وايضا هناك من يساعد على التضليل، موجها للبرلمانيين أنه حان الوقت لمعرفة الحقيقة والمدافعة عنها، نظرا لأن البرلمان الأوروبي قد شهد الكثير من المناقشات التي كان على اعتقاد انها غير حقيقية.



