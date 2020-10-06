رئيس لجنة الإدارة المحلية: قانون التصالح تشريع إصلاحي غرضه كرامة المواطن

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه منذ بداية قانون التصالح في مخالفات البناء ، كان القانون موجها للجميع سواء إعلاميين أو مواطنين أو مسؤولين، موضحًا أنه على الرغم من أن القانون يحمل نصوص قليلة، إلا أنه وسع المدارك لقوانين أخرى.





وأضاف النائب أحمد السجيني، خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية ten، أن قرار الحكومة كان شجاع في اتخاذ تلك الخطوة ، لافتا إلى أنه تشريع إصلاحي غرضة كرامة المواطن.





ولفت "السجيني" إلي أن الدولة وحتى آخر لحظة سعت لتعديل القانون فيما يتناسب ويلائم المواطنين، موضحًا أن ملف العمران يضم الكثير من التشريعات الخاصة المرتبطة بعناصر العمران، منها الثقافة والدين والعمل والاقتصاد.





وأوضح "السجيني" أن المشهد الحالي يشوبه بعض التذمر من قبل المواطنين، وتسببوا في تشويه التشريع، سواء بالحق أو الباطل، موضحًا أن البرلمان المصري استشعر ذلك التذمر وبدأ في وضع خارطة طريق جديدة.



