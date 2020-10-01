صناعة البرلمان تطالب الحكومة بخفض أسعار الغاز والكهرباء لمختلف الصناعات المصرية

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب من الحكومة اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لخفض أسعار الغاز والكهرباء لمختلف انواع الصناعات.





وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان الحكومة خاصة وزراء الكهرباء والبترول والصناعة وعدوا اللجنة أكثر من مرة باتخاذ هذه القرارات ولكن ذلك الامر لم يحدث مؤكدا ان ارتفاع اسعار الغاز والكهرباء لاتزال تؤثر سلبيا على مختلف الصناعات المصرية وجعلت بعض الصناعات فى حالة صعبة وسيئة للغاية لدرجة انها اتجهت من تحقيق الأرباح الى تحقيق الخسائر.





وطالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعادة النظر مجددا فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء استحابة لمطالب اعضاء مجلس النواب بصفة عامة واعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة ورجال الصناعة.





وأوضح عضو مجلس النواب، ان جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية او الخاصة تنتظر اتخاذ الحكومة لمثل هذه القرارات التى نأمل ان تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها للجنة الصناعة بالبرلمان عدة مرات خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار لتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.





وأكد المهندس محمد فرج عامر ان هناك صناعات استراتيجية حكومية كبرى ومشروعات داخل قطاع الاعمال العام ومشروعات صناعية تابعة للقطاع الخاص تواجهه ازمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى اسعار الكهرباء والغاز متسائلا : لماذا لايتم حل هذه الازمات الطاحنة داخل هذا المشروعات الوطنية خاصة ان وزارتى البترول والكهرباء تتبعان للحكومة وان الغالبية من المشروعات التى تواجه الازمة ايضا تابعة للحكومة ؟ والقضية حكومة داخل حكومة وكان يجب على رئيس مجلس الوزراء ان يجلس مع كل من وزيرى البترول والكهرباء للتوصل الى حلول عاجلة لهذه الازمات حتى تستعيد المشروعات الصناعية عافيتها خاصة فيما يتعلق باستعادة مكانتها الكبيرة السابقة فى مجال تصدير منتجاتها لمختلف دول العالم وأكد المهندس محمد فرج عامر ان غالبية دول العالم تدعم صناعاتها الوطنية.





وأشار النائب إلى أن دعم ومساندة الصناعات الوطنية المصرية سوف يجعل منتجاتها قادرة على المنافسة الحقيقية داخل الاسواق العالمية من خلال زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.





وأكد المهندس محمد فرج عامر ان مصر ولأول مرة فى تاريخها اصبحت من الدول المصدرة للغاز والكهرباء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى اولوية قصوى لمواجهة المشكلات التى تواجه الصناعات الوطنية المصرية.





مشيرا إلى أنه فى مقدمة هذه المشكلات المزمنة والمستمرة التى تواجه قطاع الصناعة المصرية التابعة للحكومة والقطاع الخاص الارتفاع الكبير فى اسعار الكهرباء والغاز.