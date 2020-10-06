رشا مجدي: أبو العينين يتحمل سداد مخالفات البناء لـ5000 أسرة من غير القادرين من أبناء الجيزة

قالت الاعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين قبل إعلان ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020، تلقى العديد من الاتصالات والرسائل من محبيه وداعميه تطالبه بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، لتأكدهم أنه يؤمن بدوره الوطنى ومسئولية خدمة المجتمع والمواطنين ودعم توجهات وسياسة الدولة المصرية.





وأضافت "رشا مجدي" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النائب محمد أبو العينين أطلق مبادرتين مهمتين لأهالي الجيزة، الأولى هي تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، معقبة: "طبعا ده موضوع حيوي جدا وموضع الساعة في الشارع المصري ويهم كل المواطنين".





وأشارت إلى أنه قرر تحمل تلك القيمة لـ 5 آلاف أسرة من أهالي الجيزة، ولكن من الأسر محدودي الدخل وغير القادرين على السداد، وهذا يرجع لايمانه القوي بمسئوليته المجتمعية تجاه أهالي الجيزة والدولة المصرية.





وأشارت إلى أن النائب محمد أبو العينين، بالتنسيق مع محافظة الجيزة حصل على قاعدة البيانات الخاصة بالأسر غير القادرة على السداد، لافتة الى ان السداد عن هؤلاء الأسر سيكون فوري، للإسهام في تخفيف العبء عنهم.





واشاد اللواء محمد راشد، محافظ الجيزة، بدور النائب محمد أبو العينين وما اطلقه من مبادرات.



