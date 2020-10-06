AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدي: أبو العينين يتحمل سداد مخالفات البناء لـ5000 أسرة من غير القادرين من أبناء الجيزة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:59 ص
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
فرح علاء الخولي
قالت الاعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين قبل إعلان ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020، تلقى العديد من الاتصالات والرسائل من محبيه وداعميه تطالبه بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، لتأكدهم أنه يؤمن بدوره الوطنى ومسئولية خدمة المجتمع والمواطنين ودعم توجهات وسياسة الدولة المصرية.

وأضافت "رشا مجدي" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النائب محمد أبو العينين أطلق مبادرتين مهمتين لأهالي الجيزة، الأولى هي تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، معقبة: "طبعا ده موضوع حيوي جدا وموضع الساعة في الشارع المصري ويهم كل المواطنين".

وأشارت إلى أنه قرر تحمل تلك القيمة لـ 5 آلاف أسرة من أهالي الجيزة، ولكن من الأسر محدودي الدخل وغير القادرين على السداد، وهذا يرجع لايمانه القوي بمسئوليته المجتمعية تجاه أهالي الجيزة والدولة المصرية.

وأشارت إلى أن النائب محمد أبو العينين، بالتنسيق مع محافظة الجيزة حصل على قاعدة البيانات الخاصة بالأسر غير القادرة على السداد، لافتة الى ان السداد عن هؤلاء الأسر سيكون فوري، للإسهام في تخفيف العبء عنهم.

واشاد اللواء محمد راشد، محافظ الجيزة، بدور النائب محمد أبو العينين وما اطلقه من مبادرات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يساهم في مبادرة لدعم غير القادرين على سداد مقابل التصالح في مخالفات المباني

أبو العينين يتحمل سداد مخالفات البناء لـ5000 أسرة من غير القادرين بالجيزة

مصطفى بكري: أبو العينين يمثل لأهالي الجيزة الرجل الذي يتحمل مشاكلهم ومسئوليتهم

محافظ الجيزة وأبو العينين يبحثان آلية دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء عن 5000 أسرة بالمحافظة

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

أبوالعينين يشكر محافظ الجيزة لقبول مبادرة سداد قيمة التصالح عن 5000 أسرة.. ويطلب توفير قاعدة بيانات للمستحقين

ترشيحاتنا

حكم فسخ الخطبة بدون سبب.. وموقف الشبكة والهدايا

المتحدث العسكري يحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر

القضاء أنصفني عليها.. مرتضى منصور يصدر بيانا بشأن قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه

الأهلاوية بيدعموني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك بعد قرارات الأولمبية

بعد شهرين زواج| إحالة قاتلة زوجها في القليوبية للمفتي.. والحكم نوفمبر المقبل

شاهد.. هيونداى تلمح لـ Elantra N الجديدة.. صور وفيديو

AdvertisementS

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة

مرتضى منصور يعلن أولى خطواته لـ إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية

وسط الثعابين والفئران.. أم تحبس رضيعها في قفص للكلاب

ناصر ماهر يحسم الجدل بشأن توقيعه لـ بيراميدز والرحيل عن الأهلي.. فيديو

الإفتاء: حالتان لا يكون غضب الوالدين فيهما عقوقا

بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

أخبار الفن.. زوجة علي ربيع بـ الكاش مايوه.. ظهور نادر لوالد جنا عمرو.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

صورة طبق الأصل.. شاهد الممثلة جنا عمرو ووالدها في ظهور نادر يجمعهما

كيف بَشر الرسول شيخ الأزهر بالنصر في حرب أكتوبر؟ رؤيا منامية لا يعرفها الكثير

أخبار التوك شو.. وزير التعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه سنويا لكل طالب.. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

نظام الدراسة بـ مدارس التعليم الفني في العام الدراسي الجديد.. الخطة كاملة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يبدأ التحرك لوقف قرار اللجنة الأولمبية.. وناصر ماهر يكشف حقيقة توقيعه لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة لسرقة سيارة تنهي حياة رضيع عمره عام واحد أمام والدته.. تفاصيل مؤلمة

آلام أسفل الحوض.. أعراض تؤكد إصابتك ببطانة الرحم

أسعار و مواصفات أحدث 5 هواتف ذكية لهذا الأسبوع..صور