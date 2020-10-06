ممرضة تروى بطولات الأطقم الطبية والتمريض خلال حرب أكتوبر.. فيديو

روت الدكتورة ليلي عبد المولى، مسئول التمريض بمستشفى غمرة العسكري خلال حرب أكتوبر، عن بطولات التمريض والأطقم الطبية فى حرب أكتوبر.





وأضافت "ليلي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن حرب أكتوبر تعتبر ذكرى لا تنسي من تاريخ مصر، موضحة أنها التحقت بالتمريض قبل الحرب بعدة أشهر.





وتابعت أن الفريق أثناء الحرب أتخذ الحماس الكفاية والروح المعنوية العالية، لافتة الى أن الجيش دائما يجهز ويهيئ أفراده إلى أنه فداءا للوطن، حيث أن أى فرد داخل القوات المسلحة يكون لاديه الرغبة فى العطاء حتى الخدمات المعاونة.





وأكدت أنه فى فريق التمريض العسكري يكون أمن البلد وحياة الشعب كله على عاتقهم، متابعة أنها كانت من أوائل الكليات التي التحقت بالقوات المسلحة.





وأشارت إلى أن الفريق أثناء الحرب كانوا موزعين على جميع المستشفيات، كما ان فريق الإسعافات الأولية على خط الجبهة، مضيفة إلى أن المقاتلين فى الحرب كانت لديهم روح معنوية عالية جدا ليدافعوا بكل روحهم فداءا لمصر.