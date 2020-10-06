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محافظات

في ذكرى انتصار 6 أكتوبر| محافظ البحيرة يضع إكليل زهور على النصب التذكارية..صور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:06 م
صدى البلد
أسماء الجنبيهى

قام اللواء هشام امنه محافظ البحيرة، واللواء محمد والي مساعد وزير الداخليه، مدير أمن البحيرة والعقيد شريف عبد الباري، المستشار العسكرى للمحافظة بوضع، إكليل من الزهور على النصب التذكارية لقبر الجندى المجهول باستاد دمنهور الرياضى.


يأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بالعيد 47 لانتصارات اكتوبر المجيدة.


قام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قواتنا المسلحة الباسلة ممن ضحوا بأرواحهم فداء لمصرنا الغالية ودفاعا عن أمن وسلامة واستقرار  الوطن.


وقد بدأت المراسم  بعزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد ووضع إكليل الزهور على النصب التذكارى.


وقام "آمنة"، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولجيش مصر وشعبها العظيم بانتصارات اكتوبر المجيدة ، مؤكدا على الدور الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة مصنع الرجال عبر تاريخ مشرف وكبير من البطولات والتضحيات بأرواح خيرة أبنائها من أجل هدفها السامى والنبيل بالدفاع عن أمن وسلامة ومقدرات الوطن.


وأشار محافظ البحيرة، إلى أن  النصر والعبور كان نقطة تحول وانطلاقة جديدة لا زلنا نجنى ثماره حتى الآن بعبور جديد نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد المصريين بالبناء والتنمية والمشروعات العملاقة الجارى تنفيذها نحو عبور اقتصادى وتنموى  بجميع ربوع مصرنا الغالية والتى ستظل شاهدا على تلك التضحيات ودماء الشهداء التى روت ارضها الغالية لتثمر امنا واستقرارا لجميع أبناء الوطن.


كما قدم المحافظ التحية لجميع الشهداء وأبطال القوات المسلحة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأمنها واستقرارها تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس.


حضر المراسم الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، و اللواء محمد شوقي بدر  السكرتير العام المساعد، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ومتدربى البرنامج الرئاسي للتاهيل للقيادة.

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في ذكرى انتصار 6 أكتوبر| محافظ البحيرة يضع إكليل زهور على النصب التذكارية..صور
في ذكرى انتصار 6 أكتوبر| محافظ البحيرة يضع إكليل زهور على النصب التذكارية..صور
في ذكرى انتصار 6 أكتوبر| محافظ البحيرة يضع إكليل زهور على النصب التذكارية..صور
في ذكرى انتصار 6 أكتوبر| محافظ البحيرة يضع إكليل زهور على النصب التذكارية..صور
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