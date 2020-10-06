جماهير كايزر تشيفز تهاجم موسيماني بسبب نجم الفريق

شنت جماهير كايرز تشيفز الجنوب أفريقي هجوما عنيفا على بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، بسبب محاولته خطف مهاجم فريقهم سمير نوركوفيتش.









كانت تقارير صحفية أشارت خلال الأيام الماضية إلى دخول سمير نوركوفيتش، نجم كايرز تشيفيز، قائمة المرشحين للانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصفية.









وكتب أحد مشجعي كايرز تشيفز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبروا موسيماني أن الأموال لن تنجح في جلب نوركوفيتش إلى مصر".









وعلق آخر:" نوركوفيتش لا تفكر في الرحيل إلى مصر، بيتسو موسمياني شخص جشع، ويحاو تدمير ناديينا.. لا تذهب".









وقال آخر:" نوركوفيتش ليس للبيع يا بيتسو".









يذكر أن النادي الأهلي، أعلن، الخميس الماضي، تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق، خلفا للسويسري رينيه فايلر.









ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.



اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاء بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



كان موسيماني فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.



كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الأفريقية.





واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب أفريقي، وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.