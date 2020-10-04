ديفيد سيزا: صن داونز رفض بيع سيرينو للأهلي وأتوقع انضمامه مع موسيماني

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، حقيقة طلب جهاز فايلر التعاقد مع سيرينو، لاعب صن داونز.





وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بالفعل طلبنا التعاقد مع سيرينو ولكن صن داونز رفض نهائيًا".





وتابع: "قد تتغير الأمور التفاوضية في الوقت المقبل بعد تعاقد الأهلي مع موسيماني كمديرًا فنيًا للأهلي قادمًا من صن داونز".





كما علق ديفيد سيزا،على الانتقادات التي طالت مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي.





وأكد ديفيد سيزا : " مصطفي شوبير حارس ممتاز وله مستقبل رائع".





وعن أسباب الإصابات التي يتعرض لها لاعبو الفريق الأحمر، قال: "ملعب التتش بريء من إصابة لاعبي الأهلي وهم تعرضوا للإصابات في المباريات وليس في التدريبات".





وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء أمس استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :-

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الاحد على استاد القاهرة.



