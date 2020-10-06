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أخبار العالم

مرسوم أميري بفض دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:05 م
صدى البلد
قسم الخارجي
أعلن رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، إصدار مرسوم أميري يقضي بفض دور انعقاد مجلس الأمة، معلنا أن آخر جلسة ستكون يوم الخميس المقبل. 

ومن ناحية أخرى، كشفت وكالة الأنباء الكويتية، كونا، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الحكومة الكويتية استقالتها، وذلك إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، إلا أنها طالبها بالاستمرار في عملها. 

ووفقا للوكالة الكويتية وضع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إستقالة الحكومة بين يد أمير الكويت، إلا أن الأخير أثنى على قيام الحكومة بمهامها على أكمل وجه. 

وأكد أمير الكويت على ثقته في الحكومة الحالية للإستمرار في القيام بمهامها، واستكمال التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة. 

ومن ناحية أخرى، أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن ملحمة حرب أكتوبر الخالدة، التي استبسلت خلالها القوات المسلحة المصرية، شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية، وجسدت بصورة جلية الروابط الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

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