اتحاد عمال مصر: نصر حرب أكتوبر أعاد للأمة كرامتها

بعث الاتحاد لعام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ27، واتحاداته المحلية، ومؤسساته الثقافية والاجتماعية، بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر 1973 المجيد، رسائل تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ولجميع أبناء الشعب المصري في الدا خل والخارج.





رصد بيان صحفي صدر عن اتحاد العمال اليوم الثلاثاء 7 رسائل عاجلة ، وهي:





- أن هذا النصر العظيم أعاد لمصر وللأمة العربية ولجميع شرفاء العالم كرامتهم، وأن استرداد الحق محقق لا محالة طالما توافرت الإرادة والعزيمة، وتلاحم الشعب خلف قيادته.





- أن العمال باعتبارهم جنود العمل والإنتاج كانوا ولا يزالوا وسيستمروا الدرع والسيف الإنتاجي، وحلقة وصل أساسية في تماسك وقوة الجبهة الداخلية، وأن لهم دورًا تاريخيًا في مساندة الدولة في معركة التنمية.. وفي مواجهة التحديات.





- يؤكد عمال مصر على تجديد ثقتهم في الرئيس والقوات المسلحة، وعلى تفويضهم المستمر له باتخاذ ما يلزم لحماية أمننا القومي في الداخل والخارج.





-" إن 25 مليون عامل يقفون صفًا واحدًا ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب الذين يعيثون في الأرض فسادًا وإفسادا، ومستمرون في العمل وزيادة الإنتاج.. ويمتلكون من الوعي ما يكفي لمواجهة الشائعات المغرضة.





- التأكيد على إيمان وقناعة وعقيدة الملايين من عمال مصر بأن ثورة 30 يونيه ثورة حقيقية كانت "طوق النجاة" وأنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.





- الإعلان عن استمرار عمال مصر في كل مواقع العمل، والقطاعات بمساندة سياسة الدولة المصرية التي تسير على قدم وساق من أجل إقامة المشروعات العملاقة التي ترفع الإنتاج وتوفر فرص العمل، وتحمي الصناعة الوطنية، وتحافظ على القطاع العام الذي كان ولا يزال السند للدولة وقت الأزمات، وكذلك السياسات الحالية التي تتبع منهج توفير الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للعمال، وظهر ذلك جليًا في دور الدولة وفي القلب منها النقابات العمالية في حماية ودعم العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة "فيروس كورونا".





- أن الملايين من عمال مصر يثمنون دور ومواقف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الخارجية، وإدارة ملفاتها بحكمة ووعي، لا سيما ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.





وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريح صحفي اليوم على أن هذه الرسالة يعلنها اليوم، ويؤكد عليها ممثلو الملايين من عمال مصر، وقيادات الاتحاد العام، برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة، من كل القطاعات ومواقع الإنتاج، وهم كالتالي: جبالي المراغي رئيس النقابة العامة للنقل البري، ومحمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، ود.عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، ومحمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للزراعة والري.





وهشام رضوان رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، وعبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج،ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، وعبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية ،وعادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وجمال عقبي رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.





ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والآثار، وسعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالانتاج الحربي، وهشام المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، ود. حسام مصطفى رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري.





وإبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للاتصالات، وممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، وعلي عبدالباسط رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، وعلى عبدالوهاب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ومجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام.



