AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خريطة برامج إكسترا نيوز بعد الانطلاقة الجديدة .. شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:31 م
خريطة برنامج اكسترا
خريطة برنامج اكسترا نيوز الجديدة
ريهام فيكتور
انقطع منذ قليل البث المباشر لفضائية " اكسترا نيوز"، وذلك استعدادًا لانطلاق القناة فى ثوبها الجديد، وبدأت انطلاقتها ببيان نصر اكتوبر.

وقام مذيعو اكسترا نيوز بعد عودة البث بتعريف أنفسهم وطرح خططهم البرامجية الجديدة وذلك كالتالي:

الإعلامية أسماء مصطفى وخلود زهران برنامج هذا الصباح ، من السبت إلى الجمعة، من الثامنة حتى العاشرة صباحًا.

الإعلامية دينا سالم تقدم برنامج مال وأعمال فى الانطلاقة الجديدة لفضائية اكسترا نيوز ، من الاثنين إلى الخميس من السابعة حتى الثامنة مساءً .


الاعلامية آية عبد الرحمن ، والاعلامى أحمد أبو زيد  ، ببرنامج الحقيقة ، من السبت إلى الجمعة ، من الثامنة لـ التاسعة مساءً.


 الإعلامية دينا زهرة، والاعلامية ندى رضا ، فى الخدمات الإخبارية التى تقدمها فضائية اكسترا نيوز بنشرات الأخبار والتغطيات الاخبارية والسياسية المختلفة على مدار الساعة .

 الإعلامى شادى شاش ، ببرنامج أحداث اليوم ، من الاحد والثلاثاء ، الخامسة مساءً ، إلى جانب تغطية النشرات الإخبارية والتغطيات العالمية والمحلية .

الاعلامية نانسى نور ، ببرنامج أحداث اليوم ، الذى يذاع يوميًا من الخامسة مساءً ، بجانب تقديم عدد من النشرات العالمية والمحلية التى تحدث على مدار اليوم ، وتغطية النشرات على مدار اليوم .

الإعلامية  ريهام السهلى ، والإعلامية لما جبريل ، ببرنامج المواجهة ، على مدار الاسبوع ، من العاشرة مساءٍ حتى 12 منتصف الليل .

وبعد قيام الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" بتطويرها، وبدأ العد التنازلى للانطلاقة الجديدة على القناة والتى من المتوقع أن تنطلق فى تمام الثانية ظهرًا.

وصرَّح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم "المتحدة"، أن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي، قرر تطوير القناة والاهتمام بالمحتوى الإخباري وسرعة تناول الموضوعات، وهو الأمر الذي اقتضى تطوير الأجهزة ونقاء الصورة وكذلك تطوير استوديوهات القناة وغرفة الأخبار لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدى المشاهد المصري.

وأضاف "صالح" أن "إكسترا نيوز" يتم بثها على المشاهد بترددات جديدة وهى تردد ١٢٣٠٣ أفقي للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD، إضافة إلى تردد ١١٧٨٥ رأسي بنظام SD.

وتولى مجموعة من أبناء "إكسترا نيوز" التطوير مع زملائهم في قنوات "المتحدة"، وأشرف على ذلك ألبرت شفيق المشرف على المحتوي الإخباري، ومحمد حلمي رئيس قناة إكسترا نيوز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس تحرير الجمهورية: أى شيء يسبب عائقا للمواطن المصرى أصبح من الماضي

في نفس توقيت الحرب.. المتحدة تطلق البث الجديد لقناة إكسترا نيوز بصورة HD

المتحدة تنتهي من تطوير استديوهات إكسترا نيوز والانطلاق في ذكرى نصر أكتوبر

محتوى يليق بالمشاهد المصري.. انطلاقة جديدة اليوم لـ إكسترا نيوز بصورة HD

شاهد.. انطلاقة "إكسترا نيوز" في ثوبها الجديد بعد تطويرها

انقطاع البث المباشر لـ"إكسترا نيوز" استعدادًا للانطلاقة الجديدة..فيديو

ترشيحاتنا

الصين تكشف سعر لقاح كورونا وموعد طرحه لـ البيع

بعد تألق الفرعون.. أرتيتا يكافئ محمد النني

كيف بَشر الرسول شيخ الأزهر بالنصر في حرب أكتوبر؟ رؤيا منامية لا يعرفها الكثير

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

سر لن تتوقعه في عمل الطعمية المقرمشة

وسوبر جيت بالعاصمة الادارية| وزير النقل: تسيير الاتوبيس الترددي السريع بين محطة عدلي منصور والمطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روح المستشفى حالا | دراسة تكشف عن عرض جديد يشير للإصابة بـ كورونا

سعر ام جي mg rx5 موديل 2021 الجديدة في مصر.. صور

ملكة المحيط .. لحظة اصطياد سمكة قرش بطول 5 أمتار.. شاهد