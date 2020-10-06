خريطة برامج إكسترا نيوز بعد الانطلاقة الجديدة .. شاهد

انقطع منذ قليل البث المباشر لفضائية " اكسترا نيوز"، وذلك استعدادًا لانطلاق القناة فى ثوبها الجديد، وبدأت انطلاقتها ببيان نصر اكتوبر.





وقام مذيعو اكسترا نيوز بعد عودة البث بتعريف أنفسهم وطرح خططهم البرامجية الجديدة وذلك كالتالي:





الإعلامية أسماء مصطفى وخلود زهران برنامج هذا الصباح ، من السبت إلى الجمعة، من الثامنة حتى العاشرة صباحًا.





الإعلامية دينا سالم تقدم برنامج مال وأعمال فى الانطلاقة الجديدة لفضائية اكسترا نيوز ، من الاثنين إلى الخميس من السابعة حتى الثامنة مساءً .









الاعلامية آية عبد الرحمن ، والاعلامى أحمد أبو زيد ، ببرنامج الحقيقة ، من السبت إلى الجمعة ، من الثامنة لـ التاسعة مساءً.









الإعلامية دينا زهرة، والاعلامية ندى رضا ، فى الخدمات الإخبارية التى تقدمها فضائية اكسترا نيوز بنشرات الأخبار والتغطيات الاخبارية والسياسية المختلفة على مدار الساعة .





الإعلامى شادى شاش ، ببرنامج أحداث اليوم ، من الاحد والثلاثاء ، الخامسة مساءً ، إلى جانب تغطية النشرات الإخبارية والتغطيات العالمية والمحلية .





الاعلامية نانسى نور ، ببرنامج أحداث اليوم ، الذى يذاع يوميًا من الخامسة مساءً ، بجانب تقديم عدد من النشرات العالمية والمحلية التى تحدث على مدار اليوم ، وتغطية النشرات على مدار اليوم .





الإعلامية ريهام السهلى ، والإعلامية لما جبريل ، ببرنامج المواجهة ، على مدار الاسبوع ، من العاشرة مساءٍ حتى 12 منتصف الليل .





وبعد قيام الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" بتطويرها، وبدأ العد التنازلى للانطلاقة الجديدة على القناة والتى من المتوقع أن تنطلق فى تمام الثانية ظهرًا.





وصرَّح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم "المتحدة"، أن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي، قرر تطوير القناة والاهتمام بالمحتوى الإخباري وسرعة تناول الموضوعات، وهو الأمر الذي اقتضى تطوير الأجهزة ونقاء الصورة وكذلك تطوير استوديوهات القناة وغرفة الأخبار لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدى المشاهد المصري.





وأضاف "صالح" أن "إكسترا نيوز" يتم بثها على المشاهد بترددات جديدة وهى تردد ١٢٣٠٣ أفقي للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD، إضافة إلى تردد ١١٧٨٥ رأسي بنظام SD.





وتولى مجموعة من أبناء "إكسترا نيوز" التطوير مع زملائهم في قنوات "المتحدة"، وأشرف على ذلك ألبرت شفيق المشرف على المحتوي الإخباري، ومحمد حلمي رئيس قناة إكسترا نيوز.