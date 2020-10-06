AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب تامر عبد القادر: العسكرية المصرية أسطورة التاريخ وحطمت آمال الصهاينة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن العسكرية المصرية، ستظل أسطورة التاريخ، فلا يختلف أحد على أن المستحيل لا مكان له في الحياة العسكرية المصرية التى استطاعت أن تحطم الآمال والطموحات التى روج لها العدو الإسرائيلى، على مدى سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال التهنئة التي وجهها النائب بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف عبدالقادر، أن تحرير الأرض والانتصار كانا هدفا للجيش المصرى دون بديل، كاشفا أن انتصار أكتوبر فتح الباب لتحقيق التنمية الشاملة.

ووجه "عبدالقادر"، التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل، أبناء المؤسسة العسكرية المصرية التى حققت المعجزات، وعلى رأسهم الرئيس الراحل، محمد أنور السادات.

وأكد "عبد القادر" تأييد الشعب المصري، وأبناء الوادى الجديد، لأبطال الجيش الباسل، وقيادته الواعية، التي أنقذت مصر فى أكتوبر من عدو صهيوني غاشم، مشيدا بمساعى وجهود أهل الوادى الجديد فى مساندة الدولة خلال حربها ضد العناصر الإرهابية، من خلال إعادة تنمية الوادى وتخضير الصحراء باعتبارها البوابة التى تعتمد عليها جماعات سفك الدماء، لارتكاب مخططاتها الإرهابية، حيث نجحت أنشطتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إنقاذ البلاد من السقوط في فخ المؤامرات التي دبرت لها تلك الجماعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"صفحات المجد والانتصار" ملف يرصد وقائع حرب أكتوبر لحظة بلحظة

برلماني عن ذكرى نصر أكتوبر: القوات المسلحة لا تزال تقدم التضحيات

نائب: استلهام المصريين لروح انتصارات أكتوبر سر بقاء الدولة المصرية

عضو بـ"الشيوخ": حرب أكتوبر المجيدة أحد ملاحم التاريخ المصري

رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

حملة 100 مليون صحة للكشف على العاملين بجامعة الوادي الجديد .. صور

ترشيحاتنا

سر لن تتوقعه في عمل الطعمية المقرمشة

أسعار و مواصفات أحدث 5 هواتف ذكية لهذا الأسبوع..صور

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات لافتة لـ نجلاء بدر

لا صوت يعلو على موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا في الأهلي

استدرجها وحاول الاعتداء عليها.. ضبط صاحب محل قتل طفلة وألقى جثتها في شيكارة

كواليس أزمة تجديد تعاقد ميار شريف في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن السياسة.. قصة وظيفة حصل عليها السادات بمساعدة إحسان عبد القدوس

تعرف على مواصفات ام جي 6 mg بعد رفع أسعارها اليوم في مصر.. صور

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات لافتة لـ نجلاء بدر