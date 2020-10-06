النائب تامر عبد القادر: العسكرية المصرية أسطورة التاريخ وحطمت آمال الصهاينة

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن العسكرية المصرية، ستظل أسطورة التاريخ، فلا يختلف أحد على أن المستحيل لا مكان له في الحياة العسكرية المصرية التى استطاعت أن تحطم الآمال والطموحات التى روج لها العدو الإسرائيلى، على مدى سنوات طويلة.





جاء ذلك خلال التهنئة التي وجهها النائب بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.





وأضاف عبدالقادر، أن تحرير الأرض والانتصار كانا هدفا للجيش المصرى دون بديل، كاشفا أن انتصار أكتوبر فتح الباب لتحقيق التنمية الشاملة.





ووجه "عبدالقادر"، التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل، أبناء المؤسسة العسكرية المصرية التى حققت المعجزات، وعلى رأسهم الرئيس الراحل، محمد أنور السادات.



