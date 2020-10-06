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أخبار العالم

بدءا من الجمعة.. حظر تجول شامل في الأردن لمدة 48 ساعة بسبب كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:32 م
حظر تجول شامل في
حظر تجول شامل في الأردن لمدة 48 ساعة بسبب كورونا
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات في الأردن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول شامل يومي الجمعة والسبت للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وحسب وسائل إعلام أردنية، قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، إنه في ضوء تطورات الحالة الوبائية، تقرر فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليلة الخميس ولمدة 48 ساعة.

وأضاف الفراية، أنه سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أنه لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية وتستنى فقط فرق التقصي والكوادر الطبية.

وسجلت السلطات الصحية في الأردن، منذ أيام، ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

ورصدت الوزارة، أمس الاثنين، 1824 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 1823 حالة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت حالة واحدة خارجية، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 17464 حالة.

وأبلغت الوزارة عن 9 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 110 وفيات.
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