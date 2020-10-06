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أخبار العالم

الأردن يسجل 1537 إصابة جديدة بـ كورونا.. وقرارات مشددة لاحتواء الفيروس

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:40 م
علم الأردن
علم الأردن
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 1537 إصابة جديدة بالفيروس، منها 30 حالة خارجية.

كما سجلت الوزارة 12 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن وزير التربية والتعليم، في حكومة تصريف الأعمال، تيسير النعيمي، إنه تقرر تعليق دوام جميع المدارس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى اشعار آخر.

فيما أكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، أن السلطات قررت فرض حظر تجول شامل في جميع المحافظات من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه من المقرر نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح الأربعاء.

ولفت إلى أنه لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية وتستنى فقط فرق التقصي والكوادر الطبية.
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