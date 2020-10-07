أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-10-2020

ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاربعاء 15.68 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.44جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.25 جنيه للشراء و 20.52جنيه للبيع .
أقرا ايضا ...تراجع طفيف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام تعاملات اليوم
وسجل الفرنك السويسرى 17.11 جنيه للشراء و 17.27جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.75جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل 100 ين يابانى 14.82جنيه للشراء و 14.95جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.30جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاربعاء 15.68 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.44جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.25 جنيه للشراء و 20.52جنيه للبيع .
أقرا ايضا ...تراجع طفيف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام تعاملات اليوم
وسجل الفرنك السويسرى 17.11 جنيه للشراء و 17.27جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.75جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل 100 ين يابانى 14.82جنيه للشراء و 14.95جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.30جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .