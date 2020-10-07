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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-10-2020

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
علياء فوزى
ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .


بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاربعاء 15.68 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء

سجل سعر اليورو 18.44جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.25 جنيه للشراء و 20.52جنيه للبيع .


أقرا ايضا ...تراجع طفيف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام تعاملات اليوم



وسجل الفرنك السويسرى 17.11 جنيه للشراء و 17.27جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.75جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء

سجل 100 ين يابانى 14.82جنيه للشراء و 14.95جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.30جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .

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