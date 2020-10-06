كان نفسى أمى وأبويا يكونوا جنبى.. انهيار منة عبد العزيز فتاة تيك توك من البكاء.. فيديو

أنهارت منة عبد العزيز فتاة التيك توك، على الهواء وقالت " كان نفسي يكون أبويا وأمي على قيد الحياة، ومكنتش وقعت فى المشكلات دي".
وقالت منة عبد العزيز فتاة التيك توك، إنها كانت فى دور الرعاية التابعة لـ وزارة التضامن الموجود فى أكتوبر، وبعد ذلك ذهبت لـ دور الرعاية فى القليوبية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي سيد على، أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتأهيلها، وقدمت الشكر لوزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.
ولفتت، إلى أنها تعتذر للجميع قائلة : " كنت حاجة و بقيت حاجة.. مكنش عندى رقيب ولا أم ولا أب.. مكنتش عارف الصح من الغلط والحمد لله".
وأشارت إلى أن تعلمت من الغلطة التى قامت بها، ووجهت نصيحة هامة للبنات قائلة :" ياريت محدش يعمل زي.. كان نفسي يبقى جنبي أبويا وأمي".
ونشرت منه عبد العزيز صورة تجمعها مع وزيرة التضامن نيفين القباني ، وعلقت قائلة : " بشكر معالي الوزيره نيفين وزيره التضامن الاجتماعي على واقفتها جنبي بجد انا بحبك اووووي يا أطيب وزيره في دنيا وعلى وقفتك مع الناس وأنك بجد بتحسي بي أي حد بحبك اووو" .