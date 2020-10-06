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توك شو

كان نفسى أمى وأبويا يكونوا جنبى.. انهيار منة عبد العزيز فتاة تيك توك من البكاء.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:20 م
منة عبد العزيز
منة عبد العزيز
البهي عمرو
أنهارت منة عبد العزيز فتاة التيك توك، على الهواء وقالت " كان نفسي يكون أبويا وأمي على قيد الحياة، ومكنتش وقعت فى المشكلات دي".

وقالت منة عبد العزيز فتاة التيك توك، إنها كانت فى دور الرعاية التابعة لـ وزارة التضامن الموجود فى أكتوبر، وبعد ذلك ذهبت لـ دور الرعاية فى القليوبية. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي سيد على، أن  وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتأهيلها، وقدمت الشكر لوزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.

ولفتت، إلى أنها تعتذر للجميع قائلة : " كنت حاجة و بقيت حاجة.. مكنش عندى رقيب ولا أم ولا أب..  مكنتش عارف الصح من الغلط والحمد لله".

وأشارت إلى أن تعلمت من الغلطة التى قامت بها، ووجهت نصيحة هامة للبنات قائلة :" ياريت محدش يعمل زي.. كان نفسي يبقى جنبي أبويا وأمي". 

أشادت منة عبد العزيز الشهيرة بفتاة التيك توك بدور وزيرة التضامن نيفين القباني في علاجها نفسيا وخضوعها لبرنامج تأهيلي . 

ونشرت منه عبد العزيز صورة تجمعها مع وزيرة التضامن نيفين القباني ، وعلقت قائلة : " بشكر معالي الوزيره نيفين وزيره التضامن الاجتماعي على واقفتها جنبي بجد انا بحبك اووووي يا أطيب وزيره في دنيا وعلى وقفتك مع الناس وأنك بجد بتحسي بي أي حد بحبك اووو" . 

وخضعت منة عبد العزيز، لبرنامج تأهيل نفسى خلال الأشهر الماضية في مجلس التضامن الاجتماعى للمرأة، والذى ساعدها في التغير بشكل كبير، وقبل أسبوعين، كانت قد ظهرت منة عبد العزيز الشهيرة بـ"فتاة تيك توك"، فى أول مقطع فيديو بعد إطلاق سراحها، والذى تحدثت فيه عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسي الذي خضعت له فى مجلس التضامن الاجتماعى للمرأة، مؤكدة أن برنامج التأهيل أثر بشكل كبير فى تغيير حياتها للأفضل، الأمر الذى جعلها تشعر بالسعادة لهذا التغيير. 


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