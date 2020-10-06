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حوادث

مجهولون يتركون طفلة حديثة الولادة داخل صندوق سيارة ربع نقل بالمنيا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:33 م
صدى البلد
أيمن رياض
ترك مجهولون طفلة رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق سيارة ربع نقل بمدينة المنيا الجديدة.


عثر أهالي المدينة على الطفلة، وعلي الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن التي حضرت لفحص البلاغ. 

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تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مدينة المنيا الجديدة على طفلة ملقاة داخل صندوق سيارة، وبالفحص وانتقال ضباط قسم شرطة المنيا الجديدة، تبين أن مجهولين وضعوا طفلة رضيعة مولودة حديثًا، داخل صندوق سيارة ربع نقل بجوار عمارة بالحي السادس خلف نادى الطيران.

وانتقل ضباط القسم وعلي الفور تم إحضار سيارة إسعاف لاستلام الطفلة وإيداعها بمستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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