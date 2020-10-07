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مرأة

قبل أن يؤذى قلبك.. حيل سريعة للتحكم فى الضغط المرتفع

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يتسبب  ارتفاع ضغط الدم فى العديد من المشاكل الصحية أبرزها التأثير على جدران الأوعية و القلب وضخ الدم إلى الأوعية الدموية 


ووفقا لموقع هيلث يعد السبب وراء مخاطرة تعرض الشباب لارتفاع ضغط الدم والأكثر شيوعا بين الشباب هى ارتفاع معدلات السمنة  حيث يميل الشباب أيضا إلى تناول الكثير من الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والكثير منهم لا يحصلون على قدر كاف من التمارين الرياضية.

أسباب دقيقة لارتفاع ضغط الدم

ووفقا لموقع webmd  هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا فى ارتفاع صغط الدم أبرزها

- التدخين
- زيادة الوزن أو السمنة
- قلة النشاط البدني
- كثرة الملح في النظام الغذائي
- كبار السن
- تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم
- اضطرابات الغدة الكظرية والغدة الدرقية
- توقف التنفس أثناء النوم

حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع

 إليك حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع وبعض المشروبات المذهلة لتقليل  الضغط المرتفع
فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم فقد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أحر التوقف عن الدواء

يجب  تجنب الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.
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