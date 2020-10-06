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أخبار البلد

رانيا يحيى: محاربة التحرش تؤكد احترام الدولة لسيداتها

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:42 م
الدكتورة رانيا يحيى
الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة
أمل مجدى

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة، إن الإرادة السياسية تقوم بالقضاء على ظاهرة سلبية موجودة فى العالم كله وليس مصر فقط.

وأضافت "يحيى" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن التحرش أحد أشكال العنف ضد المرأة وتعانى منها المرأة فى أماكن العمل وفى الشوارع وفى الأماكن العامة.

وأشارت أن ما يحدث من تحركات يؤكد لكل سيدة فى مصر أن وراها سند حقيقى ودولة تحترم سيداتها ولديها إيمان وقناعة للقضاء على هذه الظاهرة.

ونوهت أن أى ما كان هوية المتحرش يخضع للعقوبة ولفتت أن سرية البيانات كانت موجودة فى المحلس القومى للمرأة لكن وجودها فى النيابة العامة وفى كل جهات التحقيق يحافظ على أن  يكون للشاكية المصداقية بأن لا أحد يعرف بياناتها بحيث لا تتعرض للابتزاز أو الترهيب.

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