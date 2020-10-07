برلمانى يطالب بالاهتمام بملف الصادرات للنهوض بالاقتصاد

شدد النائب ياسر عمر، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية زيادة الصادرات المصرية للخارج، موضحا أن الاهتمام بهذا الملف يساهم في النهوض بالاقتصاد ، ومواجهة اي مشكلات اقتصادية محتملة.





و اضاف "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن كافة مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية تقوم بتحركات لدعم الصناعة تمهيدا لينعكس ذلك على دعم الصادرات





وطالب عضو مجلس النواب على اهمية اعادة النظر في تكلفة المنتج بما يمكن المنتج المصري من المنافسة مع المنتجات الاجنبية، لافتا الى اهمية تشجيع التصدير الزراعي و الصناعي.





و شدد عضو مجلس النواب على اهمية تخفيض تكلفة المنتج المصري بحيث يستطيع المنافسة









كان المجلس التصديري قد اعد مذكرة لوزيرة الصناعة بمقترحات دعم الصادرات والترويج لقطاع الأثاث و عرض المجلس التصديرى للأثاث مذكرة على الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة توضح رؤيته تجاه برنامج دعم الصادرات الجديد وبرنامج الترويج لقطاع الأثاث للعمل بكلاهما معا علي التوازي حتي يتم تحقيق الاهداف المرجوة من زيادة في الصادرات طبقا لتوجيهات معالي رئيس الجمهورية، وتهدف البرامج المقترحة لمضاعفة الصادرات فى الأسواق الحالية واختراق أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا وضم عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة لفعاليات التصدير.





وصرح إيهاب درياس رئيس المجلس بأن الرؤية تتضمن مقترح لمنظومة المساندة التصديرية لقطاع الاثاث علي أساس نسبة ثابتة من الفاتورة التجارية تصرف نقدا بالكامل كما كان الحال بالبرنامج الاول للمساندة والذي طبق في الفترة من 2005 حتي 2010 ووصل العائد من العملات الأجنبية من المساندة التصديرية لقطاع الأثاث من 1.5 دولار إلى 2.6 دولار، موضحا أن إجمالي المساندة التي صرفت وقتها لقطاع الأثاث ككل لم تتعدى 2% من إجمالي المساندة المخصصة لجميع صادرات القطاعات الصناعية.