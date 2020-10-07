AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يطالب بالاهتمام بملف الصادرات للنهوض بالاقتصاد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
شدد النائب ياسر عمر، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية زيادة الصادرات المصرية للخارج، موضحا أن الاهتمام بهذا الملف يساهم في النهوض بالاقتصاد ، ومواجهة اي مشكلات اقتصادية محتملة.

و اضاف "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن كافة مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية تقوم بتحركات لدعم الصناعة تمهيدا لينعكس ذلك على دعم الصادرات   

وطالب عضو مجلس النواب على اهمية اعادة النظر في تكلفة  المنتج بما يمكن المنتج المصري من المنافسة مع المنتجات الاجنبية، لافتا الى اهمية تشجيع  التصدير الزراعي و الصناعي.

و شدد عضو مجلس النواب على اهمية تخفيض تكلفة المنتج المصري بحيث يستطيع المنافسة 


كان المجلس التصديري قد اعد مذكرة لوزيرة الصناعة بمقترحات دعم الصادرات والترويج لقطاع الأثاث و عرض المجلس التصديرى للأثاث مذكرة على الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة توضح رؤيته تجاه برنامج دعم الصادرات الجديد وبرنامج الترويج لقطاع الأثاث للعمل بكلاهما معا علي التوازي حتي يتم تحقيق الاهداف المرجوة من زيادة في الصادرات طبقا لتوجيهات معالي رئيس الجمهورية، وتهدف البرامج المقترحة لمضاعفة الصادرات فى الأسواق الحالية واختراق أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا وضم عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة لفعاليات التصدير. 

وصرح إيهاب درياس رئيس المجلس بأن الرؤية تتضمن مقترح لمنظومة المساندة التصديرية لقطاع الاثاث علي أساس نسبة ثابتة من الفاتورة التجارية تصرف نقدا بالكامل كما كان الحال بالبرنامج الاول للمساندة والذي طبق في الفترة من 2005 حتي 2010 ووصل العائد من العملات الأجنبية من المساندة التصديرية لقطاع الأثاث من 1.5 دولار إلى 2.6 دولار، موضحا أن إجمالي المساندة التي صرفت وقتها لقطاع الأثاث ككل لم تتعدى 2% من إجمالي المساندة المخصصة لجميع صادرات القطاعات الصناعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التجارة والصناعة: طرح 7 مجمعات صناعية خلال اكتوبر المقبل ..وتسوية دعم المصدرين في اقل من 6 أشهر.. جامع: الغاء الضريبة العقارية على المصانع خلال أيام

المجلس التصديري: مذكرة لوزيرة الصناعة بمقترحات دعم الصادرات والترويج لقطاع الأثاث

لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.. التصديري للأثاث يعد خطة لإنعاش القطاع والترويج له بالخارج.. ويقدم مقترحات عملية لوزيرة الصناعة حول تطبيق المساندة التصديرية

ترشيحاتنا

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة مدرب أثناء مباراة في الدوري.. صور

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7-10-2020

تراى ماتش.. موسيماني يركز على تدريبات الكرة في تدريب الأهلي استعدادا لـ إنبى

حادثة غامضة.. العثور على طفل صغير ميتًا بجانب جثتي رجل وامرأة غرب لندن

أخيرا.. آبل تعلن ميعاد إطلاق آيفون 12

مرتضى منصور جهز أوراقه للجوء إلى القضاء.. ميدو: قرار اللجنة الأولمبية سينفذ بنسبة 70%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة غامضة.. العثور على طفل صغير ميتًا بجانب جثتي رجل وامرأة غرب لندن

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

ضياع بيانات عدد ضخم من المصابين بـ كورونا يهدد بتفشي الوباء في بريطانيا