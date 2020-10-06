الكشف عن سكودا فابيا فى ثوبها الجديد موديل 2021.. صور

منذ حوالي 10 أيام ، تاكدنا من وصول الجيل الجديد رسميا من Skoda Fabia من خلال تصريحات الرئيس التنفيذي الجديد للشركة Thomas Schäfer .





وقال Thomas Schäfer لممثلي وسائل الإعلام أن السوبر ميني الجديد Skoda Fabia ستصل في وقت ما في عام 2021 واليوم يمكننا مشاركة الصور الأولى للسيارة ، نحن لا نمزح. ما تراه في المعرض أدناه تجسد لفابيا ، ولكن لا يزال يرتدي جسد فولكس فاجن بولو.





واوضح الرئيس التنفيذي انه ستتحول فتحة الفئة B التشيكية أخيرا إلى منصة MQB A0 التابعة لمجموعة فولكس فاجن والتي تدعم أيضا فولكس فاجن بولو وسيات إيبيزا وأودي A1، ويفسر هذا بسهولة ملابس بولو لأن سكودا ربما لا ترغب في إظهار تصميم فابيا الجديدة بعد في الواقع .





وتابع الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ، ان السيارة الجديدة جاهزة ، ولكن لا أستطيع إحضار تلك السيارة إلى السوق الان .





على الرغم من أن هذا النموذج الأول لا يرتدي هيكل الإنتاج الخاص به ، فقد تم اقتراح أن فابيا الجديدة ستتلقى تصميما أكثر مرحا لجيلها الرابع، فلا يمكن قول الكثير عن مظهر النموذج ولكن من المحتمل أن يكون رهانا آمنا على افتراض أنه سيكون مستوحى بشكل كبير من Scala و Octavia الجديدة و Kamiq.





كونها مدعومة من MQB A0 تعني أن فابيا الجديدة ستشارك قاعدتها التكنولوجية بالكامل تقريبًا مع الموديلات الشقيقة بولو و إيبيزا.





يتضمن ذلك المحركات وناقلات الحركة والتقنيات الأخرى ، والتي سيتم مشاركتها بين ثلاث سيارات هاتشباك ، بالإضافة إلى أودي A1.