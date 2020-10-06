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نشأت الديهي: المرتزقة يحاولون التشكيك في نصر أكتوبر والدولة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:53 م
نصر اكتوبر
نصر اكتوبر
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن نصر أكتوبر لا خلاف عليه، مطالبا الشعب المصري عدم الإنسياق وراء جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "ten": " المرتزقة  يحاولون  التشيكيك في الدولة، فهؤلاء يشككون بما نقوم به الأن، وفيما قام به الأباء بالأمس.. فخرجوا في 2013 لتعكير صفو الشعب المصري خلال احتفالاتهم بهذا النصر العظيم،  فحاولوا تعكير صفو الشعب المصري  فكانت الدولة لهم بالمرصاد  فلن يفلح أحد يغيير ثوابت  كاتبها رب العزة وهو النصر المبين لشعب عظيم تحية من القلب إلى القوات المسلحة المصرية".

وتابع الديهي:" نحن نحتفل بشيء حدث منذ 47 عام ولازال باقي والأعداء مازلوا متربصون فالأسرائليون حتي هذه اللحظة لا ينكرون هذه المعجزة، ولا أي مؤسسة أو معهد عسكري حول العالم أنكر ذلك إلا أن الإخوان لا زالوا يشككون في هذا اليوم، متسائلا: "فهل هؤلاء يطلق عليهم مسلمون فيشهون أفضل ما لدينا وأعز ما نملك".

وقال:" اليوم الحفاة العراة يتطاولون على مصر ويؤجرون قنوات مأجورة للتطاول عليها هذه البويضة الشيطانية اللي اسمها قطر بتحيض بالغاز ونحن نفيض بالكرامة والعرق ويستخدمون كل هذه الإمكانيات للإيقاع بمصر فقط لمحاولة كسر الجيش المصري، ويستخدمون هؤلاء المرتزقة الإخوان المسلمين للإيقاع بمصر وهناك تواصل بين قطر وتركيا عبرالإخوان  لمحاولة تشويه مصر.

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