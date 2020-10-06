قائد مجموعة صاعقة خلال حرب أكتوبر يكشف بطولات رجال الجيش

كشف تفاصيل اللواء أحمد أسامة إبراهيم من أبطال حرب أكتوبر ، تفاصيل الساعات الأولى لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





وأضاف إبراهيم، في حواره مع الإعلامي أحمد، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كنت قائد مجموعة صاعقة خلال حرب أكتوبر، مضيفا أنه يوم 5 أكتوبر لعام 1973، تحركت الكتيبة على طائرات هليكوبتر عن طريق الأبرار الجوية في الطريق الأوسط بسيناء.





وقال :إ ن مهمتي الاساسية في الحرب كانت السيطرة على النقاط القوية للعدو على طول القناة، مشيرا إلى أن العدو الاسرائيلي أعد نقاط قوية على طول القناة في حرب أكتوبر.





وكشف اللواء أحمد أسامة إبراهيم من أبطال حرب أكتوبر، عن أنه دمرنا العديد من الدبابات للعدو الاسرائيلي خلال حرب أكتوبر.

وأكد اللواء أحمد أسامة إبراهيم من أبطال حرب أكتوبر، أن رجال الصاعقة قدموا بطولات غير عادية في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن الجيش المصري سحق العدو الاسرائيلي في بداية الحرب.



