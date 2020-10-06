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توك شو

بطل في حرب أكتوبر: كنت باكل الصهاينة بأسناني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:15 م
صدى البلد
عادل نصار
روى الرقيب احمد إبراهيم البدري أحد ابطال حرب أكتوبر المجيدة، تفاصيل المشاركة في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وأكد البدري، في حواره مع الإعلامي أحمد، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حرب الاستنزاف جعلت قلوبنا قوية وأعطت لنا قوة غير عادية، مشيرا إلى أن شاركت في حرب الاستنزاف والتي ساهمت في تجهيزنا لحرب أكتوبر.

وأضاف الرقيب احمد إبراهيم البدري أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، أن كان لدينا استعداد وحافز نفسي لخوض المعركة لاستعادة أرض سيناء من المغتصب الصهيوني رهيب، مستدركا أنه :"كنت باكل الصهاينة بأسناني انتقاما عملوه فينا شهداء النكسة".

وأشار   أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إلى أن أن رجال الصاعقة قدموا بطولات غير عادية في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن الجيش المصري سحق العدو الاسرائيلي في بداية الحرب.
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