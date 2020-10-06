بطل في حرب أكتوبر: كنت باكل الصهاينة بأسناني

روى الرقيب احمد إبراهيم البدري أحد ابطال حرب أكتوبر المجيدة، تفاصيل المشاركة في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973.





وأكد البدري، في حواره مع الإعلامي أحمد، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حرب الاستنزاف جعلت قلوبنا قوية وأعطت لنا قوة غير عادية، مشيرا إلى أن شاركت في حرب الاستنزاف والتي ساهمت في تجهيزنا لحرب أكتوبر.





وأضاف الرقيب احمد إبراهيم البدري أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، أن كان لدينا استعداد وحافز نفسي لخوض المعركة لاستعادة أرض سيناء من المغتصب الصهيوني رهيب، مستدركا أنه :"كنت باكل الصهاينة بأسناني انتقاما عملوه فينا شهداء النكسة".



