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رقية السادات: 6 أكتوبر يمثل لي الحزن ووجع القلب.. وذكريات النصر مع الرئيس السادات.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:34 م
رقية السادات
رقية السادات
إبراهيم القادري
قالت رقية السادات الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات ، إن يوم 6 اكتوبر له ذكريات معي الاولي وهي العبور والنصر والثانية هي اليوم الحزين لأنه يمثل لي الحزن ووجع القلب وهذا لانني الابنة الأكبر للرئيس الراحل أنور السادات .

وأضافت رقية السادات خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90دقيقة المذاع علي قناه المحور ،: قائلة «عاصرت مع والدي ايام المعتقلات والسجون والتشريد وكان عمرى وقتها 4 سنوات ورأيت أيام الكفاح التي مر بها الرئيس السادات لأنه كان دائما يأخذنا معة اثناء هروبة حتى يكون مطمئن علينا» .

وأوضحت رقية السادات ، أن الرئيس الراحل كان لدية كم من الحنان الفياض مؤكدة علي ان ذكري اكتوبر تحمل شعور الحزن علي استشهاد الرئيس الراحل أنور السادات .

وتابعت ، اننا 6 بنات وجمال اخي هو السابع وكل الاسرة ورثت  الحنان من الرئيس الراحل حتى أحفاده لافته الي انها وقت نصر أكتوبر كانت متزوجة ولديها 3 اولاد .

واستكملت : أبي كان سعيد جدا بيوم 6 اكتوبر خصوصا انه فلاح وكان سعيد لأنه استعاد ارضة لان الارض عرض بالنسبة له وابي كان يجلس منفردا في ميت أبو الكوم وفي سانت كاترين .
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