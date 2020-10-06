رقية السادات: 6 أكتوبر يمثل لي الحزن ووجع القلب.. وذكريات النصر مع الرئيس السادات.. فيديو

قالت رقية السادات الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات ، إن يوم 6 اكتوبر له ذكريات معي الاولي وهي العبور والنصر والثانية هي اليوم الحزين لأنه يمثل لي الحزن ووجع القلب وهذا لانني الابنة الأكبر للرئيس الراحل أنور السادات .





وأضافت رقية السادات خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90دقيقة المذاع علي قناه المحور ،: قائلة «عاصرت مع والدي ايام المعتقلات والسجون والتشريد وكان عمرى وقتها 4 سنوات ورأيت أيام الكفاح التي مر بها الرئيس السادات لأنه كان دائما يأخذنا معة اثناء هروبة حتى يكون مطمئن علينا» .





وأوضحت رقية السادات ، أن الرئيس الراحل كان لدية كم من الحنان الفياض مؤكدة علي ان ذكري اكتوبر تحمل شعور الحزن علي استشهاد الرئيس الراحل السادات . أنور





وتابعت ، اننا 6 بنات وجمال اخي هو السابع وكل الاسرة ورثت الحنان من الرئيس الراحل حتى أحفاده لافته الي انها وقت نصر أكتوبر كانت متزوجة ولديها 3 اولاد .



