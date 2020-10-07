تعرف على مواصفات جاكوار XF Mid-Cycle موديل 2021.. صور

أعلنت شركة جاكوار البريطانية منح سيارتها السيدان الفاخرة متوسطة الحجم XF تحديثًا في منتصف عمرها لعام 2021 ، وهو الجيل الثاني من XF ، الذى بداء في عام 2015 كموديل X260.





كما تحصل جاكوار XF 2021 على تغييرات دقيقة من الخارج ، الألواح متشابهة إلى حد كبير مع الموديل الماضى ، و المصابيح الأمامية الرباعية LED هي أنحف قليلًا بالإضافة إلى أن الشبكة تحصل على "تفاصيل ماسية" مع تشطيب من الكروم .





وتمنح جاكوار الشكل الخارجي لـ XF 2021 اللون السوداء ليحل محل جميع الأشياء اللامعة ، ويتم تقريب مجموعة التحديثات من خلال مجموعة جديدة من عجلات مقاس 19 بوصة ذات خمسة أذرع باللون الفضي أو الأسود اللامع ، أو مجموعة من 20 بوصة باللون الساتان أو الأسود اللامع، في حين أن التحديثات من الخارج هامشية .





اما المقصورة الداخلية تحصل على ثقل التحسين لعام 2021 يتم استبدال نظام المعلومات والترفيه الصغير في سيارة XF المنتهية ولايته بشاشة لمس منحنية عالية الدقة مقاس 11.4 بوصة يكمل نظام المعلومات والترفيه الجديد Pivi Pro الشاشة الضخمة .





ويعد استخدامًا بديهيا وبنية مبسطة يأتي مزودا باتصال Apple CarPlay و Android Auto ، بالإضافة إلى تحديثات عبر الهواء وكاميرات الرؤية المحيطية.





وتشتمل تحديثات XF 2021 الأخرى على مجموعة أدوات رقمية جديدة بالكامل ورافعة تروس تقليدية تحل محل المقبض الدوار للطراز السابق - على غرار تحديثات جاكوار F-Pace 2021 .





و سيكون لدى مشتري سيارة جاكوار XF 2021 محركان وخيارات مجموعة نقل الحركة للاختيار من بينها عند وصولها إلى صالات العرض في الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العام .





و تتضمن هذه الخيارات محركا خلفيا بقوة 246 حصانًا (183 كيلووات) و 2.0 لتر توربو رباعي الأسطوانات ، والدفع الرباعي 296 حصان (221 كيلو واط) ، 2.0 لتر توربو رباعي الأسطوانات.





تسمح هذه المطاحن لسيارة السيدان التنفيذية بالانتقال من 0-60 ميلا في الساعة 97 كيلومترا في الساعة في 6.5 ثانية و 5.8 ثانية على التوالي سيتم الإعلان عن أسعار سيارة جاكوار XF 2021 مع اقتراب إطلاقها في السوق .