فودافون مصر لتنمية المجتمع توقع بروتوكول شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

و قَّعت مؤسسة ﭬ ودافون مصر لتنمية المجتمع بروتوكول شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، للاستفادة من جهود الطرفين في مجال التعليم، من خلال المشاركة بينهما في مشروعات تعليمية، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع، وذلك في إطار جهود التنمية المجتمعية، التي تقوم بها تلك المؤسستان للعمل على دعم كوادر وقدرات الشباب العربي، من خلال التركيز على التعليم والثقافة والاستثمار في البنية الأساسية للمعرفة، وتنمية الموارد البشرية للشباب العربي .





وذلك بحضور جمال بن حويرب المستشار الثقافي بحكومة دبي والمدير التنفيذي بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شمسة البلوشي، مدير إدارة الشراكات وأحمد شوقي منسق عام مشروع تحدي الأمية، وحضور محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، ومي ياسين، الأمين العام مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع وممدوح عيد، منسق عام مشاريع المؤسسة .



