الحائزة على جائزة الدولة في العلوم البيطرية والزراعية: حصلت على دفعة كبيرة لعلاج التصحر

قالت الدكتورة سونة النويهي الحائزة على جائزة الدكتور عبد المنعم حجازي في العلوم البيطرية والزراعية ضمن جوائز الدولة لعام 2019، إن الجائزة بمثابة دفعة كبيرة ودعم نفسي للباحثين للاستمرار في المجال لتزويد ابحاثهم وشغلهم فالمجهود المبذول لا يضيع ويشعر الباحث بالتقدير المعنوي بشكل كبير .





وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فاز بجوائز الدولة لعام 2019 كل من د. هشام فؤاد محمد ود. يحيى أحمد بهي الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 8 فائزيــن وتم حجب جائزتان، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزًا وحُجبت جائزتان.

واضافت "النويهي"في تصريح خاص لموقع "صدى البلد " أنها قدمت ابحاث لحل مشكلة التصحر والنباتات الواعدة في حل أزمة التصحر كما أنها توفر أزمة المياه وعدم توفرها، مشيرة إلى أنها تقدمت للمسابقة خلال نهاية العام الماضي وعلمت بفوزي بالجائزة امس .وكان قد عقد أمس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019 (جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية).