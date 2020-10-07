ميار شريف لاعبة التنس العالمية تروي تجربتها في بطولة رولان جاروس.. فيديو

، ولكنني كانت لدي ثقة في نفسي أنني أستطيع أن ألعب امام أى أحد ، وأستطيع الفوز . قالت ميار شريف لاعبة التنس العالمية، إنها عندما تأهلت إلى بطولة رولان جاروس؛ كان من الضروري أن تفوز في 3 مواجهات، وكانت هناك ردود فعل سلبية





وأضافت ميار شريف خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناة دى ام سى ، أن الخبرة جاءت إليّ لأنني كنت لأول مرة ألعب في ملعب كبير مثل ملعب البطولة بالإضافة إلى وجود الكاميرات والمشجعين وكانت أعصابي متوترة في البداية .





وأوضحت ميار شريف ، ان بطولة رولان جاروس لا يمكن لأى أحد أن يخوضها لأنه يجب أن يكون تصنيفه داخل الـ200 المصنفين عالميًا وهذا ليس سهلاً.





وتابعت: إن هناك أشخاصاً يدخلون إلى المنافسات في البطولات علي مدار 4 سنوات حتى يستطيعون أن يدخلوا الى الترتيب العالمي، مؤكدة أنها ظلت عاما ونصف العام فقط، وبعد ذلك دخلت التصنيف العالمي .





ونوهت إلى أن الاتحاد الدولي قام بالكتابة عني؛ لأنني كنت من اكثر الفتيات اللاتي فزن في ماتشات خلال العام الماضي، واستطعت أن أصل للترتيب.