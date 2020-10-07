العناية الإلهية تنقذ 36 راكباً من حادث مروع على الطريق الدولي «شرم الشيخ - الطور».. صور

أنقذت العناية الإلهية 36 راكبًا على الطريق الدولي " شرم الشيخ - الطور" كانوا يستقلون حافلة، اليوم الأربعاء، اصطدمت بقطيع من الإبل قطع الطريق فجأة ما أدى إلى نفوق 4 جمال.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا يفيد بوقوع حادث اصطدام لـ "أتوبيس شرق الدلتا" يقل 36 راكبًا، بقطيع من الإبل قطعت الطريق الدولي الرابط بين مدينة الطور وشرم الشيخ فجأة، ما أسفر عن نفوق 4 جمال وإصابة آخر.





وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المرور لموقع الحادث، تبين أن أن السائق تمكن من السيطرة على الحافلة وإيقافها عقب ظهور قطيع الإبل أمامه فجأة على الطريق واصطدامه به.



