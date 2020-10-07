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فن

«وصلة هزار» من أحمد حلمي بعد حصول شقيق عمرو سعد على جائزة الدولة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
شروق حمدى
هنّأ الفنان عمرو سعد ، شقيقه، الدكتور سامح سعد، بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق العلمي، حيث وضع صورة للأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق عمرو سعد على الصورة قائلا :" مبروك العالم الكبير وشقيقى الدكتور سامح سعد على حصولك على جائزة الدولة للتفوق العلمى، فخور لأنك عالم مصرى وفخور لأنك أخويا".

ومازح الفنان أحمد حلمى، زميله عمرو سعد، من خلال تعليقه على الصورة: "ألف ألف مبروك.. عقبال نويل.. ده الوحيد اللى فشل فيكوا"، ليرد الأخير: "شكرًا جدًا ليا يا حبيبى وأخويا النجم الكبير أحمد حلمى .. والله ياما قولتله سيبك من العلم، بس عدو نفسه".

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 وحقق الدكتور سامح سعد نجاحات كبيرة في مجال البحث العلمي، وحاز على أعلى الدرجات العلمية وذلك بعد دراسته ودرّس فى أكبر معاهد وجامعات العالم، فضلًا عن أنه رافق العالم الكبير د. أحمد زويل، رحلة تأسيسه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ويعمل عمرو سعد على التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم مؤقت "عش الدبابير" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.


ويقدم سعد المسلسل، بمشاركة النجم مصطفى شعبان في تعاونهما الأول بالدراما التليفزيونية ويجرى التعاقدات مع باقى الأبطال المشاركين في البطولة.


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