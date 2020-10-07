حدث ليلاً | نجاة 36 راكبًا من حادث مروع بطريق شرم الشيخ.. مرتضى جهز أوراقه للقضاء.. واشنطن تضع شرطاً للتطبيع مع الأسد.. ترامب يرفع السرية عن فضائح كلينتون

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء، الموافق 7 أكتوبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:
أنقذت العناية الإلهية 36 راكبًا على الطريق الدولي " شرم الشيخ - الطور" كانوا يستقلون حافلة، اليوم الأربعاء، اصطدمت بقطيع من الإبل قطع الطريق فجأة ..
كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لأولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ..
حلّت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ضيفة مساء الثلاثاء على فضائية اكسترا نيوز وقامت بكشف التفاصيل عن مبادرات "نورت بلدك" و "إحياء الجذور" كما كشفت عن دور وزارة الهجرة في عودة العالقين المصريين بعد أزمة كورونا..
أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة الشرعية في اليمن قيام ميليشيات الحوثي بتدمير أحد المجمعات الصناعية في محافظة الحديدة بقصف مدفعي.
نجت حكومة الأقلية الليبرالية في كندا برئاسة رئيس الوزراء جاستن ترودو، مساء الثلاثاء، من التصويت على الثقة حيث صوت مجلس العموم بـ 177 صوتا مقابل 152؛ لتمرير خطاب العرش.
اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية، تغيير نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لسلوكه؛ قبل اتخاذ أي خطوة للتطبيع، وقال مسؤول أمريكي أن أي "محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها لن تتم إلا بـ ....
طالب المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بإلغاء المناظرة الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقرر لها يوم 15 أكتوبر...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سمح برفع السرية الكاملة عن قضية البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون والتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2016 ..
كشف اكرامي طلبة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب فارسكور، عن تفاصيل وفاة أكرم حفيلة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لفارسكور، أثناء مباراة فريقه، أمام فريق الروضة، في دوري القسم الرابع على ملعب رأس البر
أكد أحمد حسام "ميدو"، عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جهز أوراقه، وسيلجأ إلى القضاء؛ للرد على قرار اللجنة الأولمبية ضده..
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة؛ عندما أكد أن محمد محمود لاعب الأهلي، تعرض لإصابة جديدة سيغب بسببها عن الملاعب الفترة المقبلة ..
فاز الأرجنتينى ليو ميسى نجم برشلونة الإسبانى بجائزة أفضل هدف، خلال شهر سبتمبر الماضى، مع النادى الكتالونى، وذلك خلال الهدف الذى أحرزه فى المباراة الودية التى جمعت برشلونة وجيرونا .