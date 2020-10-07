حدث ليلاً | نجاة 36 راكبًا من حادث مروع بطريق شرم الشيخ.. مرتضى جهز أوراقه للقضاء.. واشنطن تضع شرطاً للتطبيع مع الأسد.. ترامب يرفع السرية عن فضائح كلينتون

اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية، تغيير نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لسلوكه؛ قبل اتخاذ أي خطوة للتطبيع،

وقال مسؤول أمريكي أن أي "محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها لن تتم إلا بـ ....