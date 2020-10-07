لفوزهم بـ 6 جوائز من الدولة.. رئيس جامعة عين شمس يعلن عن تشجيع مادي وأدبي لجميع الفائزين





وأضاف "المتيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن جامعة عين شمس تعتبر من الجامعات العريقة فى المنطقة العربية وأفريقيا، كما أنها ثالث أكبر جامعة فى مصر، موضحا أنه كان هناك تشجيع لكل أعضاء التدريس عن تقدمهم لتلك الجوائز بصرف النظر عن النتيجة.





وتابع أنه سيتم تقديم تشجيع مادى وأدبي لجميع الفائزين من الجامعة، بالإضافة إلى تشجيع الدولة للفائزين، لافتا إلى أن الجوائز كانت من شباب الجامعة، والتى تعتبر علامة مضيئة للجامعة.





وأكد أنه فى جامعة عين شمس يتم التركيز على البحث العلمى والنشر الدولى وتشجيع المشاريع البحثية، متابعا أن الجامعة مسئولة عن 250 ألف طالب، وسبب نجاح الإدارة هناك هى اهتمام جميع العاملين بها بالتفاصيل والمتابعة المستمرة والزيارات العديدة لجميع الأقسام والكليات بها، بالإضافة إلى العامل الأهم وهو روح الفريق.





وأشار إلى أن الجامعة لن تركز فقط على مجال البحث العلمى، بل ستستمر فى التقدم فى كافة المجالات بالفترة القادمة.





وفازت جامعة عين شمس بست جوائز للدولة التقديرية والتشجيعية والمرأة التقديرية، حيث أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس عن فوز الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أنور الأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجائزة الدولة التقديرية فى العلوم.

وفاز الدكتور هانى حسنين، الأستاذ بكلية الهندسة بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم،و الدكتور محمد الفرماوي عبد الرحمن الأستاذ بكلية الهندسة (مدني اشغال عامة) بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، وحصلت الدكتورة فادية صلاح يوسف الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة علي جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم.













تحدث الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن فوز جامعة عين شمس ب 6 جوائز تقديرية وتشجيعية للدولة، قائلا: "إننا فخورين بحدوث ذلك، حيث أنها المرة الأولى للجامعة بالفوز بهذا القدر من الجوائز، كما أن هناك سعادة غامرة من جميع إدرارات الجامعة".