لفوزهم بـ 6 جوائز من الدولة.. رئيس جامعة عين شمس يعلن عن تشجيع مادي وأدبي لجميع الفائزين

تحدث الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن فوز جامعة عين شمس ب 6 جوائز تقديرية وتشجيعية للدولة، قائلا: "إننا فخورين بحدوث ذلك، حيث أنها المرة الأولى للجامعة بالفوز بهذا القدر من الجوائز، كما أن هناك سعادة غامرة من جميع إدرارات الجامعة".
وأضاف "المتيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن جامعة عين شمس تعتبر من الجامعات العريقة فى المنطقة العربية وأفريقيا، كما أنها ثالث أكبر جامعة فى مصر، موضحا أنه كان هناك تشجيع لكل أعضاء التدريس عن تقدمهم لتلك الجوائز بصرف النظر عن النتيجة.
وتابع أنه سيتم تقديم تشجيع مادى وأدبي لجميع الفائزين من الجامعة، بالإضافة إلى تشجيع الدولة للفائزين، لافتا إلى أن الجوائز كانت من شباب الجامعة، والتى تعتبر علامة مضيئة للجامعة.
وأكد أنه فى جامعة عين شمس يتم التركيز على البحث العلمى والنشر الدولى وتشجيع المشاريع البحثية، متابعا أن الجامعة مسئولة عن 250 ألف طالب، وسبب نجاح الإدارة هناك هى اهتمام جميع العاملين بها بالتفاصيل والمتابعة المستمرة والزيارات العديدة لجميع الأقسام والكليات بها، بالإضافة إلى العامل الأهم وهو روح الفريق.
وأشار إلى أن الجامعة لن تركز فقط على مجال البحث العلمى، بل ستستمر فى التقدم فى كافة المجالات بالفترة القادمة.