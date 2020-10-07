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فن

نجم مسلسل وادي الذئاب مهدد بالحبس 12 عاما

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
نجاتي شاشماز
نجاتي شاشماز
شروق ابراهيم
كشفت تقارير بالصحف التركية، أن الممثل التركي الشهير نجاتي شاشماز ، يواجه مأزقا كبيرا بسبب اتهام زوجته له باختراق هاتفها الخاص، لافتة إلى أن عقوبة حبسه قد تصل إلى 12 عاما. 

وقالت التقارير الصحفية ، إن نجاتي شاشماز كان يتجسس عليها من خلال تطبيق " واتس اب" وايضا الحصول على أكثر من 10 تسجيلات صوتية خاصة بها، دون إذنها أو علمها. 

وأضافت التقارير، أن زوجة نجاتي شاشماز لم تترد في تقديم بلاغ ضده من أجل التحقيق في الأمر ، لتوجه إليه المحكمة التركية اتهامات انتهاك خصوصية الحياة الخاصة. 

أما عن سبب الطلاق، صرح النجم التركي انه بسبب خطأ فادح ارتكبته في حقه دون الكشف عن السبب، بينما رجح البعض أنه بسبب الخيانة الزوجية. 

وطلب نجاتي شاشماز من تعويض يبلغ قدره 10 ملايين ليرة تركي بسبب الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرض اليها. 

وحقق نجاتي شاشماز نجاحا كبيرا بدور " مراد علمدار" في مسلسل وادي الذئاب، والذي كان من تأليف شقيقه، ويعد نجاتي شاشماز من اعلى النجوم أجرا في تركيا وأكثرهم شعبية على الإطلاق. 

كان نجاتي شاشماز مرتبط بالنجمة التركية نور أوغلو الشهيرة بـ "بيسان" في المسلسل الشهير "العشق الممنوع لكنهما انفصلا .
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