AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حزب الوفد يقيم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر غدا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:11 ص
حرب 6 أكتوبر عام
حرب 6 أكتوبر عام 1973
معتز الخصوصى
يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، مساء غد، الجمعة 9 أكتوبر، احتفالًا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والدور الوطني الشجاع الذي قامت به القوات المسلحة فى حماية الدولة والحفاظ على أمن وأمان المواطن.

وأكد "أبو شقة"، أن انتصار مصر فى حرب أكتوبر أعاد إلى الأمة العربية كرامتها، كما أن معركة 6 أكتوبر لم تكن معركة عسكرية فحسب انتصرت فيها القوات المسلحة، وإنما كانت ملحمة مضيئة في تاريخ الشعوب عندما يقف الشعب بأكمله وراء قواته المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.

ووجه حزب الوفد الدعوة لكل من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واللجان النوعية والمرأة والشباب وكبار الشخصيات العامة.

ويتناول الحفل توزيع درع الوفد على أسر الشهداء والمصابين وبعض من شاركوا فى حرب 1973 تقديرًا وتثمينًا لدورهم الوطني وما جادوا به دفاعًا عن التراب الوطني.

وأسند أبو شقة إعداد وتجهيز الحفل إلى أمل رمزي النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للشئون السياحية. حيث سيقام الحفل مساء الجمعة بفندق سفير بالدقي.

Advertisements

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. قرار جديد بشأن أسعار البنزين.. عنتيل الجيزة في قبضة الأمن.. وظهور مفاجئ بالحجاب لـ فيفي عبده

في ذكرى ميلاد فارس السينما.. سر مقاطعة أحمد مظهر لشقيقته وفقدانه الذاكرة

شريف فؤاد بعد ثلاثية الأهلي أمام إنبي: سنحقق لقب دوري أبطال أفريقيا

تعليق ساخر من تامر أمين على تألق مروان محسن اليوم | شاهد

الأهلي يرفض الراحة قبل مواجهة بيراميدز

تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سرقة سيارة بداخلها 3 فتيات بعد الاعتداء بالضرب على والدتهن.. شاهد ما حدث

أب يضحي بحياة رضيعته ذات العام الواحد توفيرا لنفقات إصلاح سيارته.. صور

مشاجرة محتدمة بسبب الكمامة تنتهي بمقتل مسن عمره 80 عاما.. تفاصيل