حزب الوفد يقيم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر غدا

يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، مساء غد، الجمعة 9 أكتوبر، احتفالًا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والدور الوطني الشجاع الذي قامت به القوات المسلحة فى حماية الدولة والحفاظ على أمن وأمان المواطن.





وأكد "أبو شقة"، أن انتصار مصر فى حرب أكتوبر أعاد إلى الأمة العربية كرامتها، كما أن معركة 6 أكتوبر لم تكن معركة عسكرية فحسب انتصرت فيها القوات المسلحة، وإنما كانت ملحمة مضيئة في تاريخ الشعوب عندما يقف الشعب بأكمله وراء قواته المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.





ووجه حزب الوفد الدعوة لكل من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واللجان النوعية والمرأة والشباب وكبار الشخصيات العامة.





ويتناول الحفل توزيع درع الوفد على أسر الشهداء والمصابين وبعض من شاركوا فى حرب 1973 تقديرًا وتثمينًا لدورهم الوطني وما جادوا به دفاعًا عن التراب الوطني.





وأسند أبو شقة إعداد وتجهيز الحفل إلى أمل رمزي النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للشئون السياحية. حيث سيقام الحفل مساء الجمعة بفندق سفير بالدقي.



