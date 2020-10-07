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محافظات

400 مليون جنيه للتوسع في مشروعات الرصف بأسيوط

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:24 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التوسع في مشروعات رصف الطرق الداخلية بين المراكز والقرى والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق للإشراف على تنفيذ الأعمال، فضلًا عن تكثيف أعمال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم الصيانة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد. 

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جاء ذلك خلال لقائه اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة أسيوط والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكباري بمحافظة أسيوط لاستعراض سبل تنفيذ ودعم مشروعات رصف الطرق وصيانتها بالمحافظة ومتابعة تنفيذ مشروعات المحاور والكباري الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على اعتماد ما يقارب من 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021 لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.



واستعرض المحافظ خطة المحافظة لرصف وصيانة الطرق والتى يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة واستعرض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية منها مشروع محور ديروط العلوى على النيل والذى يجرى تنفيذه بتكلفة مليار و700 مليون جنيه و مشروع محور كوبرى أبوتيج - ساحل سليم على النيل بمحافظة أسيوط بتكلفة 275 مليون جنيه ويكمن أهمية هذا المحور في خدمة التنمية وتيسير حركة المواطنين يبلغ طول هذا المحور 1500 متر متضمنًا كوبرى أعلى النيل بطول 840 مترًا وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعي مصر أسوان بطول 360 مترًا بالإضافة للكباري السطحية على ترعة الفاروقية بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروع كوبرى منقباد العلوى على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد ومشروع تطوير الطريق الدائري بمدينة أسيوط وأعمال صيانة وتطوير كوبرى الواسطي العلوى على النيل.

ووجّه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق بين مسئولي الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجرى تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة.
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