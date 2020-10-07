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حوادث

شاهد.. الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأطفال وتهديهم حقائب مدرسية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:15 م
الداخلية ترسم البسمه
الداخلية ترسم البسمه على وجوه الاطفال وتهديهم حقائب
مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر إحتياجًا على مستوى الجمهورية.

 إضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار ،بتحهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر إحتياجًا- دور الأيتام- ذوى القدرات الخاصة .....) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020.. مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".
 
 يأتى ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الإجتماعية وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.. وإستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسى .

شاهد.. الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأطفال وتهديهم حقائب مدرسية
شاهد.. الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأطفال وتهديهم حقائب مدرسية
شاهد.. الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأطفال وتهديهم حقائب مدرسية
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