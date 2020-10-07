شاهد.. الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأطفال وتهديهم حقائب مدرسية





إضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار ،بتحهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر إحتياجًا- دور الأيتام- ذوى القدرات الخاصة .....) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020.. مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

يأتى ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.



