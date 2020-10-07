AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يعلن إطلاق المنصة التعليمية الذكية للجامعة بأنظمة عالمية متكاملة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:18 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
مريم عزت - أحمد علام
عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس الجامعة، بالاشتراك مع مجالس شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 وإطلاق المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU على مستوى عالمي، حيث تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، إلى جانب استخدام إمكانيات Amazon.


وأوضح الدكتور الخشت، أن منصة جامعة القاهرة تضم أقوى نظام للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS.


وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم اعتماد منصة Blackboard EdTech Platform لدعم العملية التعليمية بالجامعة لما لها من مميزات أهمها إتاحة سهلة للمادة العلمية، وتعزيز التفاعل مع الطلاب، ودعم استراتيجيات التعلم الحديثة، وتحقيق معايير جودة التعليم العالمية، وتسهيل الواجبات والاختبارات الإلكترونية واستطلاعات الرأي.



كما أعلن الدكتور محمد الخشت، عن بدء الإطلاق التجريبي لمنصة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، على الرابط التالي http://exams.cu.edu.eg/، موضحًا أن منصة الاختبارات الإلكترونية تعتمد على نظام متكامل يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة.


وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة تعمل الآن بنظام الحلول التكنولوجية لإدارة العمل الجامعي بجوانبه المختلفة، والوصول إلى تطبيقات عملية وأفكار جديدة تتناسب مع طبيعة الأهداف القومية والوطنية، من خلال دور الجامعة في استخدام التعليم والبحث العلمي كقاطرتين لتحقيق "الأمن القومي" بمفهومه التنموي الشامل.


واستعرض مجلس الجامعة، استعدادات كليات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، المقرر له يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، حيث تستقبل الجامعة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية ليسانس وبكالوريوس ودراسات عليا وتعليم مدمج، وهو ما يعادل 9 جامعات من الجامعات العالمية.


وشدد الدكتور محمد الخشت، على سرعة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد، واستخراج البطاقات الجامعية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وانتظامها من اليوم الأول.


وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن استعدادات المدن الجامعية تمت على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلاب القدامى والجدد وفقًا لجدول زمني محدد وفقًا لإجراءات احترازية مشددة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في جامعة حلوان.. انطلاق دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس

إنشاء أول وحدة للتعليم الإلكتروني بكلية الإعلام لدعم هيئة التدريس والطلاب

لطلاب الجامعات.. تعرف على التعليم الهجين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

السيسي يفتتح مشروعات جديدة لوزارتي التعليم اليوم.. الجامعة المصرية اليابانية.. مجمع للفنون والثقافة بجامعة حلوان.. كلية طب السويس وتربية رياضية بنها.. كيانات تعليمية وثقافية عريقة داخل جامعات مصر

جامعة القاهرة: إطلاق منصة إلكترونية.. ودعم الطلاب غير القادرين بالتكافل الاجتماعي

5 معلومات هامة عن منصة التعلم عن بعد بالجامعات المصرية

ترشيحاتنا

دعاء الرسول الذي لا يرد.. احرص عليه يوميا لتحقيق ما تتمنى

تحت ستار الزواج العرفي.. ضبط رجل وسيدة يعرضان صور فتيات على الفيس بوك لممارسة الدعارة

غير تقليدية و أنيقة .. 15 صورة تبرز جمال كارمن سليمان في عيد ميلادها

تويتر يتحول لساحة تهنئة بعد تزكية مشعل الجابر الصباح وليا لعهد الكويت

اللواء محمد رستم مديرا لمكتب رئيس مجلس الشيوخ

عارضة أزياء شابة تنشر صورا لها بعد الاعتداء عليها من خطيبها السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانهما.. 10 صور لـ أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا

غير تقليدية و أنيقة .. 15 صورة تبرز جمال كارمن سليمان في عيد ميلادها

نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور