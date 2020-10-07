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اقتصاد

مجلس الذهب العالمي: البنوك المركزية باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
وكالات
قال مجلس الذهب العالمي اليوم، الأربعاء، إن البنوك المركزية باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.


وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.


ودفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود، وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا.


لكن الطلب من المستهلكين الرئيسيين مثل مشتري الحلي والبنوك المركزية كان ضعيفا، مما أثار مخاوف بشأن استمرار الصعود.


وقال مجلس الذهب إن البنوك المركزية، وتحوز إجمالا 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار، باعت 12.3 طن أكثر مما اشترت في أغسطس.


واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن، وبلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا.
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