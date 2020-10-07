عيار 24 يسجل 939 جنيها.. 10 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 بنحو 10 جنيهات، و بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الأربعاء 822 جنيها للجرام.









ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020.









بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الأربعاء 822 جنيها للجرام.





وسجل عيار 24 اليوم نحو 939 جنيها.





وسجل الجرام من عيار 22 نحو 865 جنيها

وعيار 18 سجل اليوم 705جنيهات.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.