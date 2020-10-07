12 خطوة لتغيير إطار السيارات بطريقة سهلة.. للسيدات

يتعرض العديد من سائقي السيارات الى تلف الإطارات أثناء السير أو الركن لفترة طويلة، ويتطلب الأمر منه تغيير هذا الإطار بشكل فوري، وهناك طرق معروفة لتغييره.









لكن تغيير الإطار بالنسبة للسيدات هو أمر كارثى وصعب، وقد يجعل هناك مشاكل كثيرة بالنسبة للسيدات، التى لا تعلم أساليب الفك والتركيب للإطار.





وخلال السطور القادمة نتعرف سويا على أسهل طريقة لتغيير إطار السيارة بالنسبة للسيدات.





أولا: أوقفى سيارتك على يمين الطريق، وضعى مثلث الأمان وعلى الطرق السريعة وخلف السيارة بعشر خطوات.





ثانيا: قومي بتشغيل نظام نور الانتظار لكي تحذري السيارات الآتية من الخلف.





ثالثا: يجب أن تكون السيارة في مكان مستوى السطح أي خالٍ من المطبات الصناعية، ثم ارفعى الهند بريك – فرملة اليد.





رابعا: يجب توفير مجموعة الأدوات المساعدة لتغيير العجلة فيوجد كوريك رفع السيارة وأداة لف المفاتيح على شكل حرف L كما يجب أن يكون لديكِ أيضًا بطارية مصباح يدوى .

خامسا: ارتدى القفاز فى يديكِ واحرصي على تثبيت السيارة بطريقة تمنع السيارة من التحرك ثم ابحثى عن أى صخرة وضعيها خلف أحد الإطارات السليمة وفى حالة إذا كان الطريق منحدرًا، يجب أن تضعيها أمام العجلة وليس خلفها.

سادسا: قومى بفك الطاسة وفى حالة استخدام جنوط رياضية أو عدم وجودها تجاهلى هذه الخطوة، فكيها باستخدام المفك الموجود لديكِ مع عدة السيارة المتاحة لكِ من قبل الشركة المصنعة ثم قومى بوضعها بجانب العجلة لأنكِ سوف تستخدمينها لاحقًا لوضع صواميل العجلة التالفة لحفظها من الانحدار على الطريق.

سابعا: قبل البدء فى رفع السيارة من على الأرض قومى بحل مسامير تثبيت العجلة باستخدام مفك حرف L دون فكها من السيارة.





ثامنا : ضعى الكوريك ببطء تحت سيارتك حتى يلامس النقطة المحددة من أسفل جسمها، ثم استخدمى الزراع الموجود بالكوريك حتى ترتفع وتكون المسافة بين اﻹطار المثقوب عن سطح اﻷرض بمقدار 2 أو 3 سم.





تاسعا: احذرى من النزول تحت جسم السيارة أثناء رفعها. فمكانك بجوارها فقط، قومى بإزالة الصواميل الآن يمكنك فكها بيدك دون الحاجة لمفتاح العجل.





عاشرا: قومي بوضع الإطار الإحتياطي مكان اﻹطار المثقوب وإعادة تثبيت الصواميل باليد ثم بالمفتاح، ويراعى وضع اﻹطار المثقوب فى وضع أفقى حتى لا يتحرك أثناء تثبيت اﻹطار الاحتياطي.





الحادي عشر: قومي بإنزال السيارة بإنزال الكوريك، ويفضل أن يكون ذلك بالتدريج قدر اﻹمكان حتى تستقر السيارة على اﻷرض تماما ويتم سحب الكوريك من أسفل السيارة.





الثاني عشر: أعيدي تثبيت الطاسة إن أمكن ثم أعيدي العجلة المثقوبة في شنطة السيارة وجميع الأدوات إلى أماكنها وتوجهي لمركز لإصلاح الإطار المثقوب.