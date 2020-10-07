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مرأة

شرطية.. كارول سماحة تستعرض أنوثتها في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:58 م
صدى البلد
آلاء حسن
شاركت كارول سماحة صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة وساحرة من أحدث جلسة تصوير لها. 

وظهرت كارول سماحة بفستان أسود أنيق يليق بإطلالتها الساحرة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تليق بها وامسكت عصابة بيدها ونسقت خوذة رجال الشرطة على رأسها. 


ومن الناحية الجمالية وضعت كارول سماحة ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير. 


ونالت الصورة إعجاب متابعيها على الانستجرام فعلق أحد المتابعين قائلا " بحبك جدا" واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.. 



وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 4 ملايين مشاهدة منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.





"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.





وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.
شرطية.. كارول سماحة تستعرض أنوثتها في أحدث جلسة تصوير
شرطية.. كارول سماحة تستعرض أنوثتها في أحدث جلسة تصوير
شرطية.. كارول سماحة تستعرض أنوثتها في أحدث جلسة تصوير
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