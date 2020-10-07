وزير الري: حلول عاجلة لخفض منسوب مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له فى إطار زيارته لمدة يومين لواحة سيوة، لبحث حلول عاجلة لخفض زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة، والعمل على خفض منسوب الماء الأرضي بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالواحة.

















وتفقد وزير الرى والموارد المائية ومحافظ مطروح مصرف الإذاعة البالغ طوله ٢٠ كم.









واستمع إلى شرح حول أهمية المصرف لنقل المياه من بحيرة سيوة إلى القطاع الشرقي باعتبارها منطقة توسعات واستصلاح أراضٍ جديدة، كما تفقد محطة الخلط بمنطقة الدكرور وخزان تجميع المياه من المصارف بمنطقة الكاف.









وأكد وزير الرى والموارد المائية أنه سيتم العمل على وضع حلول عاجلة لخفض زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة، والعمل على خفض منسوب الماء الأرضي، بما يساهم في تحسين خواص التربة والصرف وخفض معدلات الملوحة فيها.









وقال إنه سيتم زيارة عدد من المواقع والمشروعات الزراعية بالواحة بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والحفاظ على طبيعة الواحة وحل مشكلة مياه الصرف الزراعي.











ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الرى لواحة سيوة على مدار اليومين زيارة خزان الكاف لإعادة استخدام مياه مصرف الإذاعة عن طريق الخلط، وكذلك محطتا أغورمى وخفض المنسوب، وكذلك زيارة منطقة الطبطاح ومرتزاق المقرر ريها بمياه مصرف الشحايم بعد ربطه بمياه مصر الإذاعة، وزيارة شبكة الخلط للبئر العميق والآبار السطحية بمنطقة خنيس، وتفقد البئر العميق الجارى إنشاؤه بمنطقة بنى بير، بالإضافة إلى زيارة أرض الشباب منطقة زهرة على مساحة 30 فدانا، والتى تم تركيب شبكة رى حديث بها.







